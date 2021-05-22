Коли поліція б'є просто так. На Подолі розпалюються пристрасті між активістами і правоохоронцями: що відбувається

Побиття і затримання поліцією художника і музиканта Дмитра Бугайчука на столичному Подолі обурило київську богему, інтелігенцію, неформалів. У п'ятницю біля управління поліції Подільського району зібрався масштабний мітинг, на якому учасники вимагали покарати винних, зупинити поліцейське "сафарі" на Подолі і піти у відставку начальника районної поліції. Активісти заявляють про поліцейське беззаконня, а саме незаконні затримання, обшуки, побиття.

Побитий за те, що "підозріло виглядав"

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Організатори мітингу під Подільським управлінням поліції заявляють, що утиски поліцією відбуваються на Подолі системно і регулярно протягом кількох років. Останньою краплею їх терпіння стало побиття та незаконне затримання поліцейськими художника і музиканта Дмитра Бугайчука, яке відбулося в ніч з 18 на 19 травня.

Фото: facebook.com/yuriy.milchak

"Дмитро Бугайчук – засновник групи "Дичка", учасник арт-кластеру Кирилівська 47Б. Поліцейські його затримали і побили в 50 метрах від репетиційної студії Дмитра, бо "він підозріло виглядав". За це йому розбили голову, душили, не викликали швидку, протримали на місці 3 години в наручниках без складання протоколу. Побиттям займався екс-беркутівець Владислав Іоанно (номер жетона 36774), який в минулому вже нападав на людей", – повідомили організатори мітингу.

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Фото: facebook.com/yuriy.milchak

На акцію проти поліцейського "сафарі" прийшли мешканці Подолу, художники, актори, студенти, музиканти, власники різних клубів і галерей. Навіть був помічений прапор ЛГБТ.

"Співорганізатори попросили прибрати прапор, тому що "за одним зі спікерів стоять праві". Ми прапор, звичайно ж, не прибрали, спікер, на жаль, так і не вийшов, хоча його ми і поважаємо. Мораль цієї байки така: не можеш ходити під ЛГБТ-прапором, не ходи на Поділ. Організаторам великий плюс за акцію і маленький мінус за комунікацію", – написала на своїй сторінці в соціальних мережах Софія Лапіна.

Реклама Прапор ЛГБТ на Подолі / Фото: Facebook

Поліцейський наліт на Нижньоюрківську

Учасники акції заявляли, що утиски з боку поліції відбуваються з певною регулярністю. Наприклад, до побиття Дмитра Бугайчука правоохоронці зробили справжній наліт на арт-кластер, де поводились зухвало.

Фото: facebook.com/yuriy.milchak

"15 травня о 21:00 близько 50 озброєних "правоохоронців" увірвалися на територію арт-кластеру на Нижньоюрківській, 31 і зірвали два заходи в клубі – @Closer і в Mezzanine. Обидва заходи проходили згідно з карантинними нормами і в дозволений час", – кажуть учасники мітингу.

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Фото: facebook.com/landartUa

За їхніми словами, "правоохоронці" вдарили, поваливши на землю, працівника Closer, намагалися зламати двері, проводили несанкціонований обшук в закладі 2c1b, в якому не було заходів, і побили його працівника.

"Також міліціонери силою розігнали відвідувачів бару 20FT Radio, який розташований на вулиці: ні сам бар, ні його відвідувачі не порушували ніяких норм і законів. Міліціонери у відповідь на прямі запитання не змогли привести законних підстав для своїх дій", – повідомляють вони.

Полювання на неформалів

Активісти спеціально називають поліцейських "міліціонерами", оскільки не бачать різниці від зміни назви.

"Співробітники культурних закладів, які ставали жертвами силовиків, неодноразово подавали скарги в правоохоронні органи. Однак, насильство над культурним співтовариством не вщухає, і стати його жертвою можна не тільки на території закладів дозвілля. Неправомірні дії міліції стосуються всіх, хто гуляє по Подолу і виглядає в очах "правоохоронця" неформально. Неправомірні обшуки, підкидання наркотиків, здирництво хабарів, побиття і перевищення обов'язків стали невід'ємним атрибутом міліції", – пишуть організатори мітингу.

Фото: facebook.com/yuriy.milchak

За їх словами, це неприйнятно і небезпечно, коли культурним діячам, музикантам, художникам, робітникам креативних індустрій – постійно погрожують, принижують гідність, роздягають до трусів, вимагають гроші і знущаються.

Фото: facebook.com/landartUa

Що кажуть в поліції

У поліції Подільського району кажуть, що акція протесту під їх управлінням на вулиці Хорива пройшла мирно. Хоча і тривала кілька годин.

"Ми нікого не затримували, співробітники поліції стежили за порядком, слухали вимоги активістів. Так, акція була масштабною і чи буде вона повторятися, нам невідомо. Все залежить від бажання її організаторів і що вони хочуть донести суспільству, щоб привернути до себе увагу", – розповіли нам в поліції.

Фото: facebook.com/landartUa

На адресу поліції звучало багато звинувачень. Зокрема, що поліцейські вибірково перевіряють кафе на Подолі, затримують і б'ють відвідувачів.

Фото: facebook.com/yuriy.milchak

У поліції Подільського району відзначають, що не можуть відповідати за дії патрульної поліції або полку поліції. Це різні правоохоронні структури. А кожен випадок, про які заявляють протестувальники, потрібно вивчати і розслідувати окремо.

Фото: facebook.com/landartUa

Стежать за виконанням карантину

"На мітингу звучало дуже багато інформації. І про затримання патрульними, і про затримання бійцями полку поліції, спецназом. Це різні підрозділи. Співробітники Подільського управління поліції не мають ніякого відношення до цих подій. Єдине обвинувачення, яке стосувалося нас – це те, що ми перевіряємо заклади на Подолі, які не належать до нічних клубів. Наприклад, як на Нижньоюрківській", – розповіли нам в поліції.

Фото: facebook.com/yuriy.milchak

У поліції повідомили, що ці заклади називають себе, як арт-галереї, але фактично вони працюють як нічний клуб. У них вживають спиртні напої, голосно грає музика і є місце для танців.

Фото: facebook.com/yuriy.milchak

"Звичайно ж, коли ми отримуємо інформацію про те, що там збирається велика кількість громадян – змушені реагувати. Наприклад, минулої суботи туди приїхали співробітники поліції, поспілкувалися з організаторами заходу і домовилися, що вечірка не відбудеться, оскільки організована всупереч карантинним обмеженням. Тоді всі розійшлися по домівках. І ніхто ні на кого не складав адміністративні протоколи. Це була виключно превентивна робота", – кажуть в поліції.

Фото: facebook.com/landartUa

Там додають, що, перевіряючи такі заклади, співробітники поліції діють в рамках закону, вони не проводять вибіркових перевірок, а реагують на незаконні дії, коли всупереч карантинним обмеженням збирається багато людей.

Фото: facebook.com/yuriy.milchak

"Ніяких незаконних обшуків співробітники поліції не проводять, а з питання побиття художника Бугайчука, точніше, було воно чи ні – буде відомо, коли завершиться службова перевірка, яку проводить керівництво полку поліції", – додають в поліції.

Фото: facebook.com/landartUa

Нагадаємо, раніше в Києві правоохоронці побили і затримали художника і музиканта Дмитра Бугайчука. За версією поліції – вони затримали чоловіків з наркотиками.

Також ми писали, що в столиці поліцейський при затриманні побив підлітка.