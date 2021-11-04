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Коли школярі Києва зможуть повернутися за парти: Кличко відповів

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
4 листопада, 12:37
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Наразі вони навчаються дистанційно через спалах коронавірусу у столиці
Кличко розповів, коли школярі Києва повернуться до очного навчання. Фото: колаж "Сьогодні"
Кличко розповів, коли школярі Києва повернуться до очного навчання. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що невдовзі у столиці школярі зможуть повернутися за парти. Наразі вони навчаються дистанційно через спалах COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Подробиці

Як розповів Кличко, у цю хвилю коронавірусу хворіє багато дітей. Є як у тяжкому стані, так і зовсім летальні наслідки.

"Тому учні повернуться до шкіл після покращення епідемічної ситуації. Сподіваємося, що це відбудеться незабаром. Важливо сьогодні утримати ситуацію", – наголосив міський голова.

Школи переходять на дистанційну систему. Фото: колаж "Сьогодні"
Школи переходять на дистанційну систему. Фото: колаж "Сьогодні"

Список нових обмежень у столиці

  • Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.
  • З 1 листопада навчальний процес у школах відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
  • Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
  • Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.
  • Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 3 листопада, в Україні зафіксували 27 377 нових випадків COVID-19. А за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

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Усього інфекцію підтвердили у 3 006 463 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 699 жителів України (всього – 70 146). Вилікувати вдалося 2 479 138 інфікованих (12 464 – за останню добу).

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогоднішній день зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.

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