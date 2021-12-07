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Коли школи Києва підуть на зимові канікули – дата

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
7 грудня, 14:45
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Наразі всі 425 столичних шкіл працюють у звичайному режимі
Столичні школярі вирушають на канікули вже зовсім скоро
Столичні школярі вирушають на канікули вже зовсім скоро / Фото: Колаж: Сьогодні

Зимові канікули для столичних школярів розпочнуться вже 25 грудня. Як стало відомо, учні відпочиватимуть до 9 січня включно.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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"Причин для перенесення початку канікул немає. Завдяки ефективним протиепідемічним заходам у столиці вдалося зупинити зростання захворюваності на COVID-19 і вийти з "червоної" зони епідеміологічної небезпеки. Зараз усі 425 столичних шкіл працюють у звичайному режимі, а наші служби проводять постійний моніторинг закладів середньої освіти, контролюючи динаміку захворювання", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Київ – лідер з вакцинації

Він також зазначив, що фахівці наполегливо рекомендують максимально вакцинувати населення для безпечнішого перебігу хвороби та збереження життя.

"Київ – лідер із вакцинації в Україні. Зараз уже зроблено понад 3,1 мільйона щеплень. Повністю вакциновано майже 1,57 мільйона киян. Серед представників освітньої галузі вакциновано майже 97%", – наголосив Валентин Мондрієвський.

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