Коли у Києві завершиться навчальний рік? У КМДА відповіли

Цього року свято останнього дзвоника перенесуть через ЗНО, але канікули почнуться вчасно у столичних школярів

Директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян заявила, що у Києві школярі закінчать навчання до 1 липня.

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Про це вона розповіла в ефірі "Радіо Київ – 98 FM".

"У Києві не було призупинень подовження канікул. Якщо ми й перебували в карантинній зоні, то просто переходили на дистанційну форму навчання й продовжували працювати з дітьми", – повідомила директорка Департаменту освіти і науки КМДА.

За її словами, у столиці можуть змістити свято останнього дзвоника через проведення ЗНО. Цього року сесія розпочнеться 21 травня.

"Цьогоріч 28 травня, коли учні всіх українських шкіл традиційно святкували останній дзвоник, відбудеться наймасовіший іспит – ЗНО з математики. Таким чином, УЦОЯО порушили давню традицію проведення свята останнього дзвоника. Адже це свято для випускників шкіл, які цього дня будуть мати шалене навантаження", – сказала Олена Фіданян.

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Вона розповіла, що навчальний процес у школах завжди завершувався 1 липня. Робота шкіл у червні зазвичай включає низку організаційних нюансів, пов’язаних із закінченням навчального року, а також проведення державної підсумкової атестації.

Раніше ми повідомляли, що у Києві не планують продовжувати навчання школярів влітку, оскільки дистанційне навчання не переривалося і канікули були в запланований період.

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