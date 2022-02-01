Коли у Києві чекати потепління – синоптики дали прогноз

Українські синоптики розповіли, чи буде завтра у столиці сильний вітер та опади

Опадів у місті не буде / Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві завтра, 2 лютого, буде холодною, незважаючи на те, що температура повітря у столиці буде плюсовою. Небо вкриють хмари аж до вечора, але опадів синоптики не обіцяють.

Про це повідомляє gismeteo.

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Вночі стовпчики термометрів покажуть близько 6 градусів морозу, а ось вдень температура повітря прогріється до 2 градусів вище нуля. Проте, незважаючи на "плюс", буде холодно. Все через вітер, який сягатиме 5-9 м/с.

Опадів завтра у Києві не прогнозується.

Погода в Києві на 2 лютого. Скрін: gismeteo.

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Чи чекати на весну в лютому?

Температура у лютому буде в межах норми. Рано весна в Україну не прийде.

"Розрахунки показують: лютий буде зимовим місяцем, поки ми не бачимо, що середньодобова температура у лютому стійко перейде через нуль градусів у бік підвищення. Прогнози на перший весняний місяць – березень – можливі наприкінці лютого", – розповів нам Анатолій Прокопенко.

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