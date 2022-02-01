Коли у Києві чекати потепління – синоптики дали прогноз

Погода у Києві завтра, 2 лютого, буде холодною, незважаючи на те, що температура повітря у столиці буде плюсовою. Небо вкриють хмари аж до вечора, але опадів синоптики не обіцяють.
Про це повідомляє gismeteo.
Вночі стовпчики термометрів покажуть близько 6 градусів морозу, а ось вдень температура повітря прогріється до 2 градусів вище нуля. Проте, незважаючи на "плюс", буде холодно. Все через вітер, який сягатиме 5-9 м/с.
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Опадів завтра у Києві не прогнозується.
Чи чекати на весну в лютому?
Температура у лютому буде в межах норми. Рано весна в Україну не прийде.
"Розрахунки показують: лютий буде зимовим місяцем, поки ми не бачимо, що середньодобова температура у лютому стійко перейде через нуль градусів у бік підвищення. Прогнози на перший весняний місяць – березень – можливі наприкінці лютого", – розповів нам Анатолій Прокопенко.
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