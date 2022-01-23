Коли в Україні настане потепління? Народний синоптик відповіла

Наталка Діденко попередила українців про небезпеку: на дорогах буде слизько, а в деяких регіонах випаде сніг

В Україні потеплішає цього тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні на початку тижня буде морозна. У понеділок, 24 січня, вдень температура буде 4-8 градусів, а на дорогах почнеться ожеледь. Потепління розпочнеться вже у другій половині тижня.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Сніг 24 січня випаде на сході, у центрі та на півдні України. У північних і західних областях без істотних опадів, сніг може піти тільки в Карпатах.

"На дорогах та тротуарах буде слизько. І навіть якщо ви не поїхали в гори, гірські черевики стануть у пригоді", – написала Діденко.

Потепління в Україні почнеться у другій половині тижня, температура підвищуватиметься спочатку в західних та північних областях.

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Що робити метеозалежним, щоб погода не впливала на здоров'я?

Через раптове потепління метеозалежні можуть відчувати дискомфорт. Щоб уникнути цього, потрібно дотримуватися рекомендацій лікарів. Таким людям важливо вести здоровий спосіб життя, не забуваючи про вітаміни та повноцінний сон.