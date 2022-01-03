Коли в Україну повернуться морози: ми дізналися у синоптиків

Клімат за 30 років значно змінився. Варто очікувати набагато більше кліматичних катаклізмів

В країну може повернутися морозна зима / Колаж "Сьогодні"

В Україні вже у січні повернеться морозна зима. Сильних морозів не синоптики не обіцяють. Максимум мінус 10-12 градусів вночі та мінус 5-6 градусів вдень.

Про це йдеться у матеріал сайту "Сьогодні".

Реклама

Де чекати найсильніших морозів

Такі холоди очікуються у північних – від Волині до Сумщини – та східних областях – Донецька, Луганська, Харківська, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині, що належать географічно до центральної України.

Де залишиться тепло

В решті центральних областей – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, буде тепліше: вночі 6-8 градусів морозу, вдень 2-3 морози.

Чим далі на захід та на південь країни, тим буде тепліше. Так, на заході України – від Львівщини до Буковини та Хмельниччини – температура повітря в січні вночі не опуститься нижче за 5 градусів морозу, вдень – від 1 градуса морозу до 5 градусів тепла.

Реклама

Ще менше зими побачимо на Закарпатті. Вночі 1-2 градуси морозу, вдень майже весь місяць 3-5 тепла.

У південних регіонах – Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму – у січні буде майже "Ташкент": вночі 1-2 градуси морозу, вдень 2-4 градуси тепла. Холодніша погода очікується у Запорізькій області, яка теж географічно відноситься на південь. Тут можливі нічні морози до -6 градусів, а вдень вже на Різдво похолодає до 0 і надалі до кінця місяця мінус 2-4 градуси.

Погода у столиці

У Києві погода прогнозується більш зимовою, ніж весняною, як зараз. Після Різдва до столиці прийдуть невеликі морози. Вони поступово посиляться до кінця місяця до -7-9 градусів уночі і до -3-4 вдень.

Реклама

Читайте також