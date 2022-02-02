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"Кого це зупинить?" У Києві хочуть збудувати хмарочос на забороненій ділянці (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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2 лютого, 15:46
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У землі, на якій хочуть розпочати будівництво, зовсім інше цільове призначення
В Києві будуватимуть чергову багатоповерхівку.
В Києві будуватимуть чергову багатоповерхівку. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві знову обговорюють незаконні забудови. Цього разу стало відомо, що замість ринку біля метро "Позняки" збудують новий хмарочос.

Така інформація з'явилася у Telegram-каналі Київ без цензури.

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Забудова запланована на ділянці площею 0,46 га. Частина ділянки знаходиться в межах прибережно-захисної смуги озера Срібний Кіл.

"За цільовим та функціональним призначенням ділянка житлової забудови не відповідає, цільове призначення – для роздрібної торгівлі та комерційних послуг. Але кого це зупинить?", – зазначає Telegram-канал.

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Місце, де може з'явитися новий хмарочос. Фото: Київ без цензури

Забудовники знищують дерева у Києві

Нещодавно кияни обговорювали появу загадкового будівельного паркану на вулиці Жуковського, 5 у Голосіївському районі. Люди обурювалися, що за огорожею зрізають дерева і незабаром почнеться будівництво.

У Голосіївській РДА сайту "Сьогодні" повідомили, що ця земельна ділянка була передана в оренду приватній компанії з цільовим використанням для будівництва та обслуговування споруд ринкової інфраструктури.

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"На даний момент будівельні роботи там не виконуються. Встановлено тимчасову будівельну огорожу на підставі контрольної картки про порушення благоустрою, яку видано Департаментом міського благоустрою КМДА", – повідомили у Голосіївській РДА.

Там додають, що з'ясовуватимуть, чи дійсно на ділянці вирізують дерева. Для цього на Жуковського, 5 виїде районний інспектор із благоустрою.

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