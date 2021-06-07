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Кільцеве сонячне затемнення. Коли його можна буде побачити у Києві?

7 червня, 20:55

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Українці зможуть побачити близько 5% від загального затемнення – у цей день люди можуть відчувати слабкість і головний біль

/ Фото: УНН

У четвер, 10 червня, кияни зможуть спостерігати кільцеве сонячне затемнення. Воно триватиме більше години.

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Про це повідомляє "Укрінформ".

В Україні кільцеве затемнення Сонця розпочнеться о 13:26 за київським часом. Максимальна фаза – о 14:15. Закінчиться – о 15:03. Проте українці зможуть побачити близько 5% від загального затемнення.

Для того, щоб безпечно спостерігати за Сонцем – необхідно захистити свої очі за допомогою спеціальних світлофільтрів, закопченого на свічці скла, рентгенівської чи фотоапаратної плівки.

"Ризик пошкодити сітківку ока несуть тривале спостереження або користування неспеціалізованою оптикою: біноклями, прицілами, телескопами тощо", – йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що кільцеве сонячне затемнення відбувається так само, як і повне. Але у цьому випадку Місяць знаходиться далі від Землі та не закриває повністю Сонце.

Раніше ми повідомляли, що тільки не впливає на наше життя. У величезному списку різних факторів не останнє місце посідає розташування небесних тіл і різні астрономічні явища, в тому числі сонячні і місячні затемнення. Щороку може бути від 4 до 7 затемнень. Дізнайтеся, коли відбудуться місячні і сонячні затемнення у 2021 році і як вони позначаться на нашому житті.

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