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Кількість хворих зростає, а Київ знову став помаранчевим: все про COVID-19 у столиці

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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22 лютого, 09:40
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У "помаранчевій зоні" діє ряд карантинних обмежень, проте місцеві органи влади також можуть самостійно запроваджувати додаткові обмеження
У Києві від COVID-19 за добу померли 8 осіб / Колаж "Сьогодні"
У Києві від COVID-19 за добу померли 8 осіб / Колаж "Сьогодні"

У Києві минулої доби підтвердили на 2 тисячі випадків коронавірусної хвороби більше, ніж 20 лютого. Захворюваність зростає і місто вже перевели до "помаранчевої зони" карантинних обмежень. Проте навчальні заклади у столиці продовжують працювати у штатному режимі.

Сайт "Сьогодні" зібрав усю інформацію про ситуацію з коронавірусом у Києві.

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Статистика COVID-19

У Києві за добу медики зафіксували 4 193 підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Також вилікувалися від COVID-19 за 21 лютого 2 725 людей, а ось померли від інфекції 8 жителів столиці. Підтверджених випадків захворювання сьогодні – 437 760.

"Помаранчева зона" у столиці

Київ знову перейшов до "помаранчевої зони" карантинних обмежень. До цього два тижні Київ був "жовтим".

У "жовтій зоні" заборонено:

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  • відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників;
  • робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% персоналу;
  • проведення масових заходів;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування (крім роботи на винесення та доставки);
  • робота спортзалів, басейнів;
  • діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів);
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Також у цій зоні місцеві органи влади можуть самостійно запроваджувати додаткові обмеження.

Карантинні зони в Україні 22 лютого. Фото: МОЗ
Карантинні зони в Україні 22 лютого. Фото: МОЗ

Чому люди довго не можуть вилікуватись від COVID-19

Тривала коронавірусна хвороба може бути пов'язаназ пошкодженням блукаючого нерва. Такого висновку дійшли вчені з Іспанії.

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Дисфункція блукаючого нерва призводить до різних симптомів – від діареї та проблем із серцем до порушень голосу.

Симптоми, що вказують на дисфункцію блукаючого нерва:

  • діарея,
  • слабкість дихальних м'язів,
  • дисфагія (проблеми ковтання),
  • кислотний рефлюкс,
  • тахікардія,
  • запаморочення,
  • дисфонія (порушення частоти, сили та тембру голосу),
  • зміни у рівні артеріального тиску.

Ускладнення після COVID-19

Коронавірус може мати різні прояви та наслідкидля здоров'я. Серед них – неврологічні та психічні ускладнення.

У тих, хто перехворів на COVID-19, може бути:

  • втома або біль у м'язах;
  • головний біль;
  • головний біль разом із запамороченням;
  • проблеми зі сном;
  • тривога та депресія;
  • проблеми під час ходьби;
  • зміна нюху чи смаку;
  • сплутаність свідомості;
  • нервове збудження.

Люди з діагностованими психічними і неврологічними розладами і вживають психоактивні речовини більш вразливі до COVID-19 і може мати більший ризик важкого перебігу і загибелі внаслідок COVID-19.

Робота шкіл та садочків

У Києві школи та садки працюватимуть у штатному режимі.

"Керівництво столиці прийняло правильне рішення про роботу навчальних закладів, а саме: не вводити загальний локдаун. Директори шкіл приймають рішення про перехід на дистанційне навчання класу чи школи, виходячи з показників свого підрозділу. Так, у Києві абсолютна більшість шкіл продовжувала працювати, та захворюваність На сьогоднішній день на повній дистанційці знаходяться лише 19 із 425 столичних шкіл, і хворіє COVID-19 трохи більше одного відсотка учнів", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Щодо садків, то із 580 закладів дошкільної освіти через COVID-19 закрито всього 6.

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