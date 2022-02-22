Кількість хворих зростає, а Київ знову став помаранчевим: все про COVID-19 у столиці

У "помаранчевій зоні" діє ряд карантинних обмежень, проте місцеві органи влади також можуть самостійно запроваджувати додаткові обмеження

У Києві від COVID-19 за добу померли 8 осіб / Колаж "Сьогодні"

У Києві минулої доби підтвердили на 2 тисячі випадків коронавірусної хвороби більше, ніж 20 лютого. Захворюваність зростає і місто вже перевели до "помаранчевої зони" карантинних обмежень. Проте навчальні заклади у столиці продовжують працювати у штатному режимі.

Сайт "Сьогодні" зібрав усю інформацію про ситуацію з коронавірусом у Києві.

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Статистика COVID-19

У Києві за добу медики зафіксували 4 193 підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Також вилікувалися від COVID-19 за 21 лютого 2 725 людей, а ось померли від інфекції 8 жителів столиці. Підтверджених випадків захворювання сьогодні – 437 760.

"Помаранчева зона" у столиці

Київ знову перейшов до "помаранчевої зони" карантинних обмежень. До цього два тижні Київ був "жовтим".

У "жовтій зоні" заборонено:

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відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників;

робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування (крім роботи на винесення та доставки);

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів);

міжобласні та міжнародні перевезення.

Також у цій зоні місцеві органи влади можуть самостійно запроваджувати додаткові обмеження.

Карантинні зони в Україні 22 лютого. Фото: МОЗ

Чому люди довго не можуть вилікуватись від COVID-19

Тривала коронавірусна хвороба може бути пов'язаназ пошкодженням блукаючого нерва. Такого висновку дійшли вчені з Іспанії.

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Дисфункція блукаючого нерва призводить до різних симптомів – від діареї та проблем із серцем до порушень голосу.

Симптоми, що вказують на дисфункцію блукаючого нерва:

діарея,

слабкість дихальних м'язів,

дисфагія (проблеми ковтання),

кислотний рефлюкс,

тахікардія,

запаморочення,

дисфонія (порушення частоти, сили та тембру голосу),

зміни у рівні артеріального тиску.

Ускладнення після COVID-19

Коронавірус може мати різні прояви та наслідкидля здоров'я. Серед них – неврологічні та психічні ускладнення.

У тих, хто перехворів на COVID-19, може бути:

втома або біль у м'язах;

головний біль;

головний біль разом із запамороченням;

проблеми зі сном;

тривога та депресія;

проблеми під час ходьби;

зміна нюху чи смаку;

сплутаність свідомості;

нервове збудження.

Люди з діагностованими психічними і неврологічними розладами і вживають психоактивні речовини більш вразливі до COVID-19 і може мати більший ризик важкого перебігу і загибелі внаслідок COVID-19.

Робота шкіл та садочків

У Києві школи та садки працюватимуть у штатному режимі.

"Керівництво столиці прийняло правильне рішення про роботу навчальних закладів, а саме: не вводити загальний локдаун. Директори шкіл приймають рішення про перехід на дистанційне навчання класу чи школи, виходячи з показників свого підрозділу. Так, у Києві абсолютна більшість шкіл продовжувала працювати, та захворюваність На сьогоднішній день на повній дистанційці знаходяться лише 19 із 425 столичних шкіл, і хворіє COVID-19 трохи більше одного відсотка учнів", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Щодо садків, то із 580 закладів дошкільної освіти через COVID-19 закрито всього 6.

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