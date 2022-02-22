Кількість хворих зростає, а Київ знову став помаранчевим: все про COVID-19 у столиці

У Києві минулої доби підтвердили на 2 тисячі випадків коронавірусної хвороби більше, ніж 20 лютого. Захворюваність зростає і місто вже перевели до "помаранчевої зони" карантинних обмежень. Проте навчальні заклади у столиці продовжують працювати у штатному режимі.
Сайт "Сьогодні" зібрав усю інформацію про ситуацію з коронавірусом у Києві.
Статистика COVID-19
У Києві за добу медики зафіксували 4 193 підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Також вилікувалися від COVID-19 за 21 лютого 2 725 людей, а ось померли від інфекції 8 жителів столиці. Підтверджених випадків захворювання сьогодні – 437 760.
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"Помаранчева зона" у столиці
Київ знову перейшов до "помаранчевої зони" карантинних обмежень. До цього два тижні Київ був "жовтим".
У "жовтій зоні" заборонено:
- відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників;
- робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% персоналу;
- проведення масових заходів;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування (крім роботи на винесення та доставки);
- робота спортзалів, басейнів;
- діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів);
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Також у цій зоні місцеві органи влади можуть самостійно запроваджувати додаткові обмеження.
Чому люди довго не можуть вилікуватись від COVID-19
Тривала коронавірусна хвороба може бути пов'язаназ пошкодженням блукаючого нерва. Такого висновку дійшли вчені з Іспанії.
Дисфункція блукаючого нерва призводить до різних симптомів – від діареї та проблем із серцем до порушень голосу.
Симптоми, що вказують на дисфункцію блукаючого нерва:
- діарея,
- слабкість дихальних м'язів,
- дисфагія (проблеми ковтання),
- кислотний рефлюкс,
- тахікардія,
- запаморочення,
- дисфонія (порушення частоти, сили та тембру голосу),
- зміни у рівні артеріального тиску.
Ускладнення після COVID-19
Коронавірус може мати різні прояви та наслідкидля здоров'я. Серед них – неврологічні та психічні ускладнення.
У тих, хто перехворів на COVID-19, може бути:
- втома або біль у м'язах;
- головний біль;
- головний біль разом із запамороченням;
- проблеми зі сном;
- тривога та депресія;
- проблеми під час ходьби;
- зміна нюху чи смаку;
- сплутаність свідомості;
- нервове збудження.
Люди з діагностованими психічними і неврологічними розладами і вживають психоактивні речовини більш вразливі до COVID-19 і може мати більший ризик важкого перебігу і загибелі внаслідок COVID-19.
Робота шкіл та садочків
У Києві школи та садки працюватимуть у штатному режимі.
"Керівництво столиці прийняло правильне рішення про роботу навчальних закладів, а саме: не вводити загальний локдаун. Директори шкіл приймають рішення про перехід на дистанційне навчання класу чи школи, виходячи з показників свого підрозділу. Так, у Києві абсолютна більшість шкіл продовжувала працювати, та захворюваність На сьогоднішній день на повній дистанційці знаходяться лише 19 із 425 столичних шкіл, і хворіє COVID-19 трохи більше одного відсотка учнів", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.
Щодо садків, то із 580 закладів дошкільної освіти через COVID-19 закрито всього 6.