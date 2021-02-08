Комунальники вп'яте за добу чистять Київ від снігу: чому нема ефекту?

Попри те, що співробітники комунальної корпорації "Київавтодор" понад 15 годин борються зі снігом, чистіше на вулицях столиці не стає. 450 одиниць спецтехніки і понад 60 бригад ручного прибирання тротуарів намагаються розчистити автодороги тримільйонного міста, і виникає питання – чому ж нема ефекту?

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В "Київавтодорі" сайту "Сьогодні" розповіли, що головна проблема – це інтенсивні опади.

"Техніка розчищає вулиці й обробляє їх антиожеледними засобами. Але ви можете самі провести експеримент: ідеально почистити ділянку три на три метри. За 40 хвилин активного снігопаду її вже знову потрібно прибирати. А сніг у столиці не припиняється понад 15 годин. Наші служби вже обробили вулиці по 4-5 разів і продовжують це робити", – сказали в "Київавтодорі".

Поки погода грає не на руку дорожнім службам. Суміші, які розкидають на проїжджу частину, не ефективні при морозі -11 °С і нижче.

"Ті реагенти, які використовують у Києві, не такі ефективні. Раніше, коли ми обробляли вулиці рідкими хлоридами, то сніг танув на проїжджій частині вже за 2-3 години. На жаль, наразі такого ефекту нема, потрібно дочекатися потепління", – пояснюють в "Київавтодорі".

У корпорації також додали, що деякі дороги обробляють вже по 4-5 разів. Наприклад, Володимирський узвіз очищали від снігу і обробляли за понеділок чотири рази. По місту рухаються цілі колони снігоочисної техніки в супроводі патрульної поліції.

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що попри снігопад освітній процес у Києві не зупиняється, і школи та дитсадки у вівторок, 9 лютого, працюватимуть у звичайному режимі, але столична влада рекомендує батькам за можливості залишати дітей вдома.

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Нагадаємо, через снігопади в декількох областях України обмежили рух великогабаритного транспорту в бік Києва.

Відео: Сьогодні

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