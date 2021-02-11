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Комунальники працюють в режимі нон-стоп: які обмеження ввели в Києві через негоду

11 лютого, 09:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Очікується значне зниження температури

У Києві тривають складні погодні умови: закриті школи, обмежений в'їзд вантажівок, міські служби працюють нон-стоп.

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Про це повідомляє КМДА в Telegram.

За прогнозом синоптиків, вдень 11 лютого і вночі 12 лютого очікується значний сніг. 12-13 лютого – значне зниження температури.

"Дорожники та комунальні служби продовжують працювати в режимі нон-стоп. Киян просять утриматися від поїздок на власних авто та користуватися громадським транспортом", - йдеться в повідомленні.

Через негоду влада ухвалила рішення закрити школи і садки на два дні – 11 і 12 лютого. Навчання організовано в дистанційному режимі.

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Варто зазначити, що в зв'язку з сильними снігопадами в'їзд великогабаритного транспорту в столицю тимчасово обмежено. На восьми в'їздах до Києва розгорнуто пункти обігріву для водіїв.

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"Ми об'єдналися, працювали і сміялися" – кияни діляться в соціальних мережах, як допомагають Кличко розчищати місто

Також, сільськогосподарські ярмарки скасовані до поліпшення погодних умов.

Раніше ми писали, що кияни діляться в соціальних мережах, як допомагають Кличко розчищати місто.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко показав, як контролює прибирання снігу.

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транспорт Київ школа сніг негода дитсадок погода в Києві

Джерело: Сьогодні

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