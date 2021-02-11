Комунальники працюють в режимі нон-стоп: які обмеження ввели в Києві через негоду

У Києві тривають складні погодні умови: закриті школи, обмежений в'їзд вантажівок, міські служби працюють нон-стоп.
Про це повідомляє КМДА в Telegram.
За прогнозом синоптиків, вдень 11 лютого і вночі 12 лютого очікується значний сніг. 12-13 лютого – значне зниження температури.
"Дорожники та комунальні служби продовжують працювати в режимі нон-стоп. Киян просять утриматися від поїздок на власних авто та користуватися громадським транспортом", - йдеться в повідомленні.
Через негоду влада ухвалила рішення закрити школи і садки на два дні – 11 і 12 лютого. Навчання організовано в дистанційному режимі.
Варто зазначити, що в зв'язку з сильними снігопадами в'їзд великогабаритного транспорту в столицю тимчасово обмежено. На восьми в'їздах до Києва розгорнуто пункти обігріву для водіїв.
Також, сільськогосподарські ярмарки скасовані до поліпшення погодних умов.
Раніше ми писали, що кияни діляться в соціальних мережах, як допомагають Кличко розчищати місто.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко показав, як контролює прибирання снігу.
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