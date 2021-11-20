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Конфліктна ситуація. Чи може у Києві з'явитися екопарк "Осокорки"

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
20 листопада, 07:00
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У Києві влада шукає компроміс, як зберегти незабудовану територію Осокорків і при цьому забезпечити житлом людей, які давно вклалися у майбутні будинки
У Києві хочуть створити екопарк "Осокорки"
У Києві хочуть створити екопарк "Осокорки" / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що підтримує ідею створити екопарк замість забудови південних Осокорків, проте реалізувати це непросто. Зараз влада намагається знайти компроміс для всіх мешканців.

Про це Кличко розповів "Цензор.нет".

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Мер зазначив, що вже спілкувався з колегами з інших міст і дізнавався про їхній подібний досвід.

"Так, пропозиція зробити екопарк мною була підтримана. Я навіть звернувся до пана Фельдмана, який реалізував подібний проєкт у Харкові – і достатньо успішно. Поспілкувалися з ним, щоб не вигадувати велосипед", – сказав Кличко.

У чому проблема?

Глава міста пояснив, що частину території Осокорків віддали під житлову забудову ще за радянських часів.

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У результаті кияни поділилися на два табори: місцеві жителі, які виступають за створення екопарку "Осокорки" та ті, хто чекає на будівництво будинків і вважають себе ошуканими.

"Конфліктна ситуація. З одного боку, мешканці, які там живуть і кажуть: Харківський масив – це бетонне гетто, йому вкрай не вистачає зелених зон. (…) З іншого боку, ми зараз шукаємо компромісне рішення. Тому що люди вклали гроші у будівництво квартир і тепер вважають себе ошуканими", – додав Кличко.

Що робить влада?

Мер міста зазначив, що один забудовник уже взяв на себе зобов'язання, що зможе збудувати житло, яке не впливатиме на зелену територію. Відповідна висотність, відстань від озер, інфраструктура – все має відповідати вимогам.

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"Сьогодні триває такий пошук компромісу між пропозиціями, наскільки великим зробити екопарк Осокорки, наскільки зменшити територію, яку потрібно віддати під житло ошуканим інвесторам. Я говорив, у мене, як у мера, – складна ситуація", - скзав Кличко.

Зараз влада розробляє проєкт великої агломерації Києва – щоб були і зелені зони, парки, зони відпочинку та спорту. За останні кілька років у столиці статус парку чи скверу надали понад 400 зеленим зонам міста.

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