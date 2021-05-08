Копи вирахували "мінера" Верховної Ради: що відомо про підозрюваного

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У Києві чоловікові, який "замінував" будинок Верховної Ради, повідомили про підозру.

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Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Нагадаємо, 5 травня о 22:45 на спецлінію "102" зателефонував невідомий і повідомив про замінування будівлі Верховної Ради України, яка розташована на вул. М. Грушевського, 5.

Під час перевірки зазначеного повідомлення вибухонебезпечних предметів або речовин фахівці не виявили.

За результатами слідчих (розшукових) заходів співробітникам поліції вдалося встановити особу "мінера". Ним виявився 55-річний уродженець Сумської області, який скоїв неправдиве повідомлення про замінування будівлі з хуліганських мотивів.

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Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше ми повідомляли, що у Києві замінували аеропорт "Київ" і кілька медустанов.

Також нагадаємо, у Києві в Голосіївському районі замінували торговий центр OceanPlaza.