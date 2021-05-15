Коронавірус у Києві: які райони виявилися найковіднішими

За п'ятницю у столиці видужализ виявилося в два рази більше, ніж нових хворих

У Києві за минулу добу виявили 544 випадки коронавірусної інфекції, що трохи менше, ніж за добу до цього.

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Про це повідомив в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

Всього з початку епідемії в столиці зареєстрували 201 753 хворих. А за минулу добу захворіли:

299 жінок у віці від 19 до 92 років;

221 чоловік у віці від 21 до 86 років;

13 дівчаток від 1 місяця до 16 років і 11 хлопчиків від 1 до 16 років.

Також за п'ятницю зафіксували 14 летальних випадків від COVID-19 (всього 4919), а вилікувати вдалося 1 002 киян. Госпіталізували за вчорашній день з коронавірусом 48 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом'янському районі – 112, Голосіївському – 87 і у Святошинському – 77.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", по всій Україні за добу зросла кількість смертей від COVID-19.

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