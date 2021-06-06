Коронавірус у Києві. Приріст нових випадків за добу різко зменшився

За минулу добу одна людина померла від коронавірусу, а 20 жителів столиці госпіталізовано до медичних закладів

У Києві майже в 5 разів зменшилася кількість хворих коронавірусом / Фото: РБК-Україна

Станом на ранок, 6 червня, у Києві зафіксували 102 нових випадки коронавірусу, хоча ще вчора зафіксували 497 хворих.

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Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

54 жінки віком від 29 до 89 років;

48 чоловіків віком від 19 до 93 років.

З них 20 осіб госпіталізували до медзакладів столиці, ще 58 людей потрапили до лікарень з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

За минулу добу одна людина померла від коронавірусу, а загалом за час пандемії – 5127 осіб. 5 червня 2296 людей одужали та подолали коронавірус, а загалом – 185 051.

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом'янському (34), Святошинському (18) та Дарницькому (10).

Загалом за час пандемії у столиці зафіксували вже 209 038 нових випадків.

Раніше ми повідомляли, що у Києві з самого ранку суботи, 5 червня, спостерігалась черга навакцинацію від коронавірусу. Її займали під Центром з 5-ї ранку.

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Також нагадаємо, на минулих вихідних у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу у додатку "Дія".

До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу: