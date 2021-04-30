Коронавірус в Києві: за добу понад 800 нових випадків, 24 померлих (карта)

Найбільша кількість хворих цього разу в Дарницькому районі

У Києві за останню добу 868 нових випадків коронавірусу. Всього в столиці 195 498 підтверджених випадків.

Реклама

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Дарницькому – 192,

Шевченківському – 144,

Солом'янському – 126.

Реклама

Захворіли:

В тренді Потрійне вбивство в Києві: підлітку винесли запобіжний захід

492 жінки віком від 20 до 92 років,

355 чоловіків віком від 18 до 89 років,

11 дівчаток від 6 місяців до 16 років і 10 хлопчиків від 2 до 14 років.

За добу було 24 летальні випадки від вірусу, а всього – 4591.

92 особи з коронавірусом госпіталізували. 197 опинилися в медустанові з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Також 1146 подолали коронавірус, всього – 123 977.

Раніше ми повідомляли, що в Києві за минулу добу виявили 940 нових випадків інфікування СOVID-19.

Відео: Сьогодні

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус