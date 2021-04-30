Коронавірус в Києві: за добу понад 800 нових випадків, 24 померлих (карта)

У Києві за останню добу 868 нових випадків коронавірусу. Всього в столиці 195 498 підтверджених випадків.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому – 192,
- Шевченківському – 144,
- Солом'янському – 126.
Захворіли:
- 492 жінки віком від 20 до 92 років,
- 355 чоловіків віком від 18 до 89 років,
- 11 дівчаток від 6 місяців до 16 років і 10 хлопчиків від 2 до 14 років.
За добу було 24 летальні випадки від вірусу, а всього – 4591.
92 особи з коронавірусом госпіталізували. 197 опинилися в медустанові з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Також 1146 подолали коронавірус, всього – 123 977.
Раніше ми повідомляли, що в Києві за минулу добу виявили 940 нових випадків інфікування СOVID-19.
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