Коронавірус в Києві: за добу інфікувалися понад двісті осіб, троє померли (карта)

Всього за період пандемії в столиці 5168 летальних випадків від вірусу

Незважаючи на використання масок і дотримання карантинної дистанції, кияни продовжують хворіти. Фото: Укрінформ

У Києві виявили за минулу добу 207 нових випадків коронавірусу. Це на 149 осіб більше, ніж рівно рік тому. Померли троє осіб.

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Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Минулої доби в місті виявили 207 інфікованих. Померли троє людей – усі чоловіки. Всього за період пандемії в столиці 5168 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 211 895", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли:

119 жінок віком від 19 до 94 років;

83 чоловіки віком від 19 до 78 років;

дівчинка 13 років і 4 хлопчики від восьми до 17 років.

Захворіли в тому числі троє медиків.

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Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Дніпровському районі – 45,

Святошинському – 26,

Оболонському районі – 25.

За минулу добу до стаціонарів медустанов потрапили 33 хворих на COVID-19. А також госпіталізували шість пацієнтів з підозрою на коронавірус і пневмоніями. Тобто всього до лікарень за добу потрапили 39 осіб.

Одужали за минулу добу 244 киянини. Всього коронавірус подолали 202 267 жителів столиці.

Раніше ми повідомляли, які документи необхідні для перетину кордонів України під час пандемії.

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