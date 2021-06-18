Русский
$ 27,17
32,44
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Коронавірус в Києві: за добу інфікувалися понад двісті осіб, троє померли (карта)

18 червня 2021 12:25

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всього за період пандемії в столиці 5168 летальних випадків від вірусу

Незважаючи на використання масок і дотримання карантинної дистанції, кияни продовжують хворіти. Фото: Укрінформ

Незважаючи на використання масок і дотримання карантинної дистанції, кияни продовжують хворіти. Фото: Укрінформ

У Києві виявили за минулу добу 207 нових випадків коронавірусу. Це на 149 осіб більше, ніж рівно рік тому. Померли троє осіб.

Реклама

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Минулої доби в місті виявили 207 інфікованих. Померли троє людей – усі чоловіки. Всього за період пандемії в столиці 5168 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 211 895", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли:

  • 119 жінок віком від 19 до 94 років;
  • 83 чоловіки віком від 19 до 78 років;
  • дівчинка 13 років і 4 хлопчики від восьми до 17 років.

Захворіли в тому числі троє медиків.

Реклама

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дніпровському районі – 45,
  • Святошинському – 26,
  • Оболонському районі – 25.

Не пропусти!
Фінал Євро-2020 готуються перенести з Лондона до Будапешта
"Пушкаш Арена" в Будапешті

За минулу добу до стаціонарів медустанов потрапили 33 хворих на COVID-19. А також госпіталізували шість пацієнтів з підозрою на коронавірус і пневмоніями. Тобто всього до лікарень за добу потрапили 39 осіб.

Одужали за минулу добу 244 киянини. Всього коронавірус подолали 202 267 жителів столиці.

Раніше ми повідомляли, які документи необхідні для перетину кордонів України під час пандемії.

Реклама

Журналісти "Сьогодні" вирушили на пошуки інстаграмних локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію і Ісландію. А ще місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте за нами!

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Якби не рекорд, розлучилися б раніше. Ексзакохані з Харкова зняли ланцюги (фото)
Якби не рекорд, розлучилися б раніше. Ексзакохані з Харкова зняли ланцюги (фото)Україна
Перевипустили sim-картку та набрали кредитів. Набирає популярності новий вид шахрайства
Перевипустили sim-картку та набрали кредитів. Набирає популярності новий вид шахрайстваЕкономіка
Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці
Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиціЗдорово
У Чорнобилі сфотографували табун коней Пржевальського з лошатами (фото)
У Чорнобилі сфотографували табун коней Пржевальського з лошатами (фото)Інші новини
У Києві біля міського центру вакцинації знову великі черги (фото)
У Києві біля міського центру вакцинації знову великі черги (фото)Інші новини
Попросила показати документи: в Києві патрульний вибив з рук заявниці телефон (відео)
Попросила показати документи: в Києві патрульний вибив з рук заявниці телефон (відео)Інші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти