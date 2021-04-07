Коронавірус в Києві: за добу виявили 1417 нових випадків

У Києві за останню добу виявили 1 417 нових випадків коронавіруса. Всього в столиці 170 517 підтверджених випадків.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому – 318,
- Деснянському – 228,
- Дніпровському – 159.
Захворіли:
- 819 жінок у віці від 18 до 91 років,
- 528 чоловіків у віці від 18 до 95 років,
- 32 дівчинки від 8 місяців до 17 років і 38 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.
За добу 45 летальних випадків від вірусу – всього 3701. 183 хворих COVID-19 госпіталізували.
489 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 і пневмоніями. 476 чоловік подолали коронавірус – всього 108 732.
Відзначимо, в Україні за минулу добу, 6 квітня, підтвердили 15 415 нових випадків зараження коронавірусом.
Як писали раніше, в Київській і Херсонській областях закінчилася вакцина проти коронавіруса. Більш того, на ранок 6 квітня про нульових залишках відзвітувало вже вісім областей.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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