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Коронавірус в Києві: антирекорд хворих серед медиків і частіше стали хворіти діти

9 квітня, 12:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За добу 48 летальних випадків від вірусу

У Києві за минулу добу виявили 1864 нових випадки коронавірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 174 267.

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Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Деснянському районі – 423,
  • Дарницькому – 363,
  • Дніпровському районі – 269.

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"Динаміка захворюваності в Києві, як і в Україні загалом, – невтішна. Кількість хворих коронавірусом і госпіталізованих пацієнтів не зменшується. Упродовж минулої доби в місті виявили 1864 інфікованих. Померли 48 осіб – 31 жінка і 17 чоловіків. Всього за період пандемії в столиці 3 797 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 174 267", – повідомив Кличко.

Серед захворілих:

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  • 1087 жінок віком від 18 до 90 років і 25 дівчаток від одного до 15 років.
  • 732 чоловіки віком від 18 до 86 років і 20 хлопчиків від семи місяців до 16 років.

Захворіли, зокрема, 62 медики. Це найбільша кількість хворих за добу медпрацівників від початку пандемії.

До лікарень столиці за минулу добу госпіталізували 156 пацієнтів з діагнозом COVID-19. А також 479 хворих – з підозрою на коронавірус і пневмоніями. Тобто всього до стаціонарів медустанов за добу потрапили 635 осіб.

А одужали за минулу добу в Києві 688 осіб. Всього коронавірус подолали 110 137 жителів столиці.

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Зазначимо, Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Раніше ми повідомляли, що проблеми з видачею спецперепусток в Києві призвели до транспортного колапсу. Цим скористалися заповзятливі ділки – невеликі компанії друкують підроблені перепустки і продають їх за ціною від 100 гривень.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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Київ статистика госпіталізація Віталій Кличко коронавірус локдаун

Джерело: Сьогодні

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