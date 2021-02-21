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Коронавірус у Києві: за добу виявили 200 нових випадків (графіка)

21 лютого, 10:55

Віталій Семченко Віталій Семченко

Всього за період пандемії подолали вірус у столиці 91 803 людини

У Києві за минулу добу зафіксовано 200 нових випадків коронавірусу. Всього підтверджених випадків у столиці – 134 506.

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Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (51), Подільському (30) та Деснянському (26) районах столиці.

Захворіли:

  • 111 жінок віком від 19 до 82 років;
  • 78 чоловіків віком від 19 до 88 років;
  • 6 дівчаток віком від 6 до 16 років;
  • 5 хлопчиків віком від 1 до 10 років.

За добу 6 летальних випадків від вірусу (всього 2573). 73 нових госпіталізованих пацієнтів.

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Також за добу 21 пацієнт подолав коронавірус (всього 91 803).

Нагадаємо, в Україні за останню добу виявили 4489 нових випадків інфікування коронавірусом. За весь час пандемії зареєстровано 1 304 456 випадків зараження.

Також "Сьогодні" розповідали, які регіони країни першими отримають вакцину від COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Київ статистика Віталій Кличко коронавірус COVID-19
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