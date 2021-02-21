Коронавірус у Києві: за добу виявили 200 нових випадків (графіка)

У Києві за минулу добу зафіксовано 200 нових випадків коронавірусу. Всього підтверджених випадків у столиці – 134 506.
Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (51), Подільському (30) та Деснянському (26) районах столиці.
Захворіли:
- 111 жінок віком від 19 до 82 років;
- 78 чоловіків віком від 19 до 88 років;
- 6 дівчаток віком від 6 до 16 років;
- 5 хлопчиків віком від 1 до 10 років.
За добу 6 летальних випадків від вірусу (всього 2573). 73 нових госпіталізованих пацієнтів.
Також за добу 21 пацієнт подолав коронавірус (всього 91 803).
Нагадаємо, в Україні за останню добу виявили 4489 нових випадків інфікування коронавірусом. За весь час пандемії зареєстровано 1 304 456 випадків зараження.
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