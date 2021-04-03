Коронавірус в Києві: за добу виявили 2053 нових випадки (карта)

Станом на ранок 3 квітня у Києві зафіксували 2053 нових випадки коронавірусу.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

1069 жінок віком від 18 до 99 років

841 чоловік віком від 18 до 88 років

75 дівчаток від 7 місяців до 17 років та 68 хлопчиків від 2 місяців до 17 років

З них 240 осіб госпіталізували до медзакладів столиці, решта – на самоізоляції. Крім того, ще 394 особи потрапили до лікарень з підозрою на COVID-10.

У столиці 50 осіб померли від коронавірусу, загалом – 3545. А одужали за минулу добу 696 осіб, загалом їх 107 484.

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (812), Деснянському (384) та Голосіївському (195).

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