Коронавірус в Києві: за добу виявили 2053 нових випадки (карта)

Станом на ранок 3 квітня у Києві зафіксували 2053 нових випадки коронавірусу.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Захворіли:
- 1069 жінок віком від 18 до 99 років
- 841 чоловік віком від 18 до 88 років
- 75 дівчаток від 7 місяців до 17 років та 68 хлопчиків від 2 місяців до 17 років
З них 240 осіб госпіталізували до медзакладів столиці, решта – на самоізоляції. Крім того, ще 394 особи потрапили до лікарень з підозрою на COVID-10.
У столиці 50 осіб померли від коронавірусу, загалом – 3545. А одужали за минулу добу 696 осіб, загалом їх 107 484.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (812), Деснянському (384) та Голосіївському (195).
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