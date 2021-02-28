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Коронавірус у Києві: за добу виявили 208 нових випадків (карта)

28 лютого, 12:12

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

46 осіб госпіталізували до медзакладів

Станом на ранок, 28 лютого, в Україні зафіксували 208 нових випадків коронавірусу.

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Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

  • 112 жінок віком від 22 до 89 років
  • 77 чоловіків віком від 19 до 79 рокiв
  • 12 дівчаток віком від 1 до 17 років та 7 хлопчиків від 7 до 17 років.

До медзакладів столиці госпіталізували 46 осіб, решта – на самоізоляції.

За минулу добу у столиці 14 осіб померли від коронавірусу, а за час пандемії – 2657.

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Одужали від коронавірусу 27 лютого 63 жителі столиці, а загалом у Києві 93 834 особи перемогли коронавірус.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (61), Дніпровському (34) та Оболонському (27) районах.

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За час пандемії в Києві зафіксували 137 864 випадки коронавірусу.

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Раніше ми повідомляли, що лікарі в Україні відмовляються вакцинуватися від COVID-19 – медики пояснили, чому.

Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов анонсував нові постачання вакцини від COVID-19 в Україну.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Київ коронавірус COVID-19
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