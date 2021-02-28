Коронавірус у Києві: за добу виявили 208 нових випадків (карта)

Станом на ранок, 28 лютого, в Україні зафіксували 208 нових випадків коронавірусу.
Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.
Захворіли:
- 112 жінок віком від 22 до 89 років
- 77 чоловіків віком від 19 до 79 рокiв
- 12 дівчаток віком від 1 до 17 років та 7 хлопчиків від 7 до 17 років.
До медзакладів столиці госпіталізували 46 осіб, решта – на самоізоляції.
За минулу добу у столиці 14 осіб померли від коронавірусу, а за час пандемії – 2657.
Одужали від коронавірусу 27 лютого 63 жителі столиці, а загалом у Києві 93 834 особи перемогли коронавірус.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (61), Дніпровському (34) та Оболонському (27) районах.
За час пандемії в Києві зафіксували 137 864 випадки коронавірусу.
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