Коронавірус у Києві: за добу виявили 215 нових випадків (карта)

Станом на 31 січня у Києві ще 215 осіб захворіли на коронавірус.

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Про це написав у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

117 жінок віком від 19 до 83 років;

88 чоловіків віком від 18 до 86 рокiв;

2 дівчинки 1 і 3 років та 8 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

Серед інфікованих 10 медиків. До київських лікарень госпіталізували 26 пацієнтів, інші – на самоізоляції.

За минулу добу 707 людей одужали від COVID-19, усього коронавірус подолали 68 558 мешканців столиці.

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30 січня від коронавірусу померли 16 людей, а усього в столиці 2365 летальних випадків.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому, Дніпровському та Святошинському районах.

Станом на 31 січня у Києві вже 128 389 підтверджених випадків захворювання.

/ Фото: Telegram Кличко

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Раніше у ВОЗ попередили: є велика ймовірність, що коронавірусна інфекція стане ендемічним захворюванням, яке з'являтиметься знову.

Нагадаємо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я вже неодноразово попереджали про наслідки пандемії – мільйони людей опиняться на межі голоду, а більшість вакцин вже заброньовані і викуплені найрозвинутішими країнами світу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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