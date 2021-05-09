Коронавірус в Києві. За добу виявили 255 нових випадків (карта)

До столичних лікарень потрапили 33 хворих COVID-19, ще 230 осіб госпіталізували з пневмоніями чи підозрою на коронавірус

Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Станом на ранок, 9 травня, у Києві ще 255 осіб захворіли на коронавірус.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

142 жінки віком від 22 до 85 років;

100 чоловіків віком від 23 до 84 років;

4 дівчинки від 5 місяців до 15 років та 9 хлопчиків від 5 місяців до 15 років.

З них 33 людини госпіталізували до столичних медзакладів, а ще 230 осіб потрапили до лікарень з підозрою на коронавірус.

За минулу добу 31 людина померла від коронавірусу, а загалом – 4818. У столиці 8 травня 225 осіб одужали від коронавірусу, а за час пандемії – 128 111.

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Загалом у столиці виявили 198 976 випадків коронавірусу.

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (151), Деснянському (20), Святошинському та Солом’янському (по 16).

Раніше ми повідомляли, що Україна може опинитися на першому місці за смертями від COVID-19 в Європі. Країні ще далеко до рівня, з якого почалася друга хвиля, і є ризик, що повторний сплеск може статися наприкінці травня. Втім, міністр охорони здоров'я Максим Степанов вже констатував, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії.

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