Коронавірус в Києві: за добу виявили 284 нових випадки (карта)

Всього подолали коронавірус 71 145 осіб

У Києві за минулу добу виявили 284 нових випадки коронавірусу. Всього підтверджених випадків 128 834.

Реклама

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Дарницькому – 67,

Деснянському – 50,

Солом'янському – 35.

Захворіли:

160 жінок віком від 18 до 96 років

119 чоловіків віком від 22 до 83 років

1 дівчинка 14 років і 4 хлопчики від 10 до 17 років

Реклама

7 летальних випадків від вірусу за добу, а всього 2377.

36 госпіталізованих пацієнтів. 1823 подолали коронавірус за добу – всього 71 145.

Нагадаємо, Україна домовилася про купівлю 1,9 млн доз вакцини виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама