Русский
$ 28,06
33,9
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Коронавірус в Києві: за добу виявили 284 нових випадки (карта)

2 лютого, 10:44

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всього подолали коронавірус 71 145 осіб

У Києві за минулу добу виявили 284 нових випадки коронавірусу. Всього підтверджених випадків 128 834.

Реклама

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницькому – 67,
  • Деснянському – 50,
  • Солом'янському – 35.

Захворіли:

В тренді
У Києві в річці знайшли тіло військовослужбовця (фото, відео)
  • 160 жінок віком від 18 до 96 років
  • 119 чоловіків віком від 22 до 83 років
  • 1 дівчинка 14 років і 4 хлопчики від 10 до 17 років
Реклама

7 летальних випадків від вірусу за добу, а всього 2377.

36 госпіталізованих пацієнтів. 1823 подолали коронавірус за добу – всього 71 145.

Нагадаємо, Україна домовилася про купівлю 1,9 млн доз вакцини виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ статистика карантин Віталій Кличко коронавірус

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Залишився тільки рюкзак. Під Києвом загинула дитина, впавши з 15-го поверху
Залишився тільки рюкзак. Під Києвом загинула дитина, впавши з 15-го поверхуНадзвичайні події
"Мене хочуть вбити" – інтерв'ю зі скандальною викладачкою університету ДрагомановаУкраїна
У Києві відкрили перший магазин IKEA (фото)
У Києві відкрили перший магазин IKEA (фото)Інші новини
Університет Драгоманова відреагував на скандал з професоркою-українофобкою
Університет Драгоманова відреагував на скандал з професоркою-українофобкоюУкраїна
Новий Київ: Арсенальну площу накриють склом
Новий Київ: Арсенальну площу накриють скломІнші новини
В Україні настав сніговий апокаліпсис: де найнебезпечніше
В Україні настав сніговий апокаліпсис: де найнебезпечнішеУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти