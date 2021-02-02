Коронавірус в Києві: за добу виявили 284 нових випадки (карта)

У Києві за минулу добу виявили 284 нових випадки коронавірусу. Всього підтверджених випадків 128 834.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому – 67,
- Деснянському – 50,
- Солом'янському – 35.
Захворіли:
- 160 жінок віком від 18 до 96 років
- 119 чоловіків віком від 22 до 83 років
- 1 дівчинка 14 років і 4 хлопчики від 10 до 17 років
7 летальних випадків від вірусу за добу, а всього 2377.
36 госпіталізованих пацієнтів. 1823 подолали коронавірус за добу – всього 71 145.
Нагадаємо, Україна домовилася про купівлю 1,9 млн доз вакцини виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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