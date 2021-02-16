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Коронавірус у Києві: за добу виявили 308 нових випадків (карта)

16 лютого, 12:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всього за період пандемії подолали вірус в столиці 88 377 осіб

У Києві за минулу добу 308 нових випадків захворювання коронавірусом. Підтверджених випадків в столиці за період пандемії всього 132 468.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницькому – 91,
  • Деснянському – 61,
  • Дніпровському – 39.

Захворіли:

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  • 175 жінок у віці від 20 до 85 років,
  • 121 чоловіків у віці від 20 до 85 років,
  • 4 дівчинки у віці від 8 до 17 років і 8 хлопчиків від 6 до 16 років.
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За добу 11 летальних випадків від вірусу – всього 2532. Також 47 пацієнтів госпіталізували. 938 подолали коронавірус, а всього за період пандемії – 88 377.

Нагадаємо, раніше Сумья Свамінатан заявляла про випадки повторного зараження новими штамами коронавірусу у людей, які вже перенесли COVID-19 і мали антитіла.

Також поточного місяця вчені виявили, що вакцина AstraZeneca лише на 10% захищає від африканського штаму коронавірусу.

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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Київ статистика карантин коронавірус пандемія

Джерело: Сьогодні

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