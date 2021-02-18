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Коронавірус в Києві: за добу виявили 513 нових випадків (карта)

18 лютого, 12:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всього за період пандемії подолали вірус у столиці 90 140 осіб

У Києві за минулу добу 513 нових випадків коронавірусу. Всього підтверджених випадків у столиці – 133 347.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницькому – 94,
  • Дніпровському – 93,
  • Голосіївському – 82.

Захворіли:

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  • 277 жінок віком від 18 до 89 років,
  • 220 чоловіків віком від 18 до 83 років,
  • 11 дівчаток віком від 1 до 17 років і 5 хлопчиків від 8 до 16 років.
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За добу 11 летальних випадків від вірусу – всього 2557. 78 госпіталізованих пацієнтів.

Також за добу 713 осіб подолали коронавірус, а всього в столиці – 90 140.

Раніше ми писали, що у хворих на COVID-19 дітей лікарі помітили мультисистемний запальний синдром. Захворювання зазвичай виникає через кілька тижнів після зараження.

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Київ статистика Віталій Кличко коронавірус

Джерело: Сьогодні

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