Коронавірус в Києві: за добу виявили 513 нових випадків (карта)

У Києві за минулу добу 513 нових випадків коронавірусу. Всього підтверджених випадків у столиці – 133 347.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому – 94,
- Дніпровському – 93,
- Голосіївському – 82.
Захворіли:
- 277 жінок віком від 18 до 89 років,
- 220 чоловіків віком від 18 до 83 років,
- 11 дівчаток віком від 1 до 17 років і 5 хлопчиків від 8 до 16 років.
За добу 11 летальних випадків від вірусу – всього 2557. 78 госпіталізованих пацієнтів.
Також за добу 713 осіб подолали коронавірус, а всього в столиці – 90 140.
Раніше ми писали, що у хворих на COVID-19 дітей лікарі помітили мультисистемний запальний синдром. Захворювання зазвичай виникає через кілька тижнів після зараження.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
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