Коронавірус в Києві: за добу виявили 321 новий випадок (карта)

Столиця залишається першою за рівнем тестування

У Києві виявили за минулу добу 321 новий випадок коронавірусу. Підтверджених випадків всього 129 827.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Дніпровському – 80,

Деснянському – 75,

Дарницькому – 56.

Захворіли:

180 жінок віком від 18 до 85 років,

134 чоловіки віком від 18 до 87 років,

6 дівчаток від 1 до 17 років і 1 хлопчик 11 років.

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10 летальних випадків від вірусу – всього 2414.

За останню добу 32 госпіталізованих пацієнти.

1841 особа подолала коронавірус – всього 77 813.

Столиця залишається першою за рівнем тестування на коронавірус в Україні – понад 255 тестів на 100 000 населення.

Нагадаємо, раніше у Львові врятували породіллю, госпіталізовану з тотальним ураженням легень.

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