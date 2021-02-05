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Коронавірус в Києві: за добу виявили 321 новий випадок (карта)

5 лютого, 12:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Столиця залишається першою за рівнем тестування

У Києві виявили за минулу добу 321 новий випадок коронавірусу. Підтверджених випадків всього 129 827.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дніпровському – 80,
  • Деснянському – 75,
  • Дарницькому – 56.

Захворіли:

  • 180 жінок віком від 18 до 85 років,
  • 134 чоловіки віком від 18 до 87 років,
  • 6 дівчаток від 1 до 17 років і 1 хлопчик 11 років.
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10 летальних випадків від вірусу – всього 2414.

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За останню добу 32 госпіталізованих пацієнти.

1841 особа подолала коронавірус – всього 77 813.

Столиця залишається першою за рівнем тестування на коронавірус в Україні – понад 255 тестів на 100 000 населення.

Нагадаємо, раніше у Львові врятували породіллю, госпіталізовану з тотальним ураженням легень.

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Київ статистика Віталій Кличко коронавірус

Джерело: Сьогодні

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