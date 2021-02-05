Коронавірус в Києві: за добу виявили 321 новий випадок (карта)

У Києві виявили за минулу добу 321 новий випадок коронавірусу. Підтверджених випадків всього 129 827.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дніпровському – 80,
- Деснянському – 75,
- Дарницькому – 56.
Захворіли:
- 180 жінок віком від 18 до 85 років,
- 134 чоловіки віком від 18 до 87 років,
- 6 дівчаток від 1 до 17 років і 1 хлопчик 11 років.
10 летальних випадків від вірусу – всього 2414.
За останню добу 32 госпіталізованих пацієнти.
1841 особа подолала коронавірус – всього 77 813.
Столиця залишається першою за рівнем тестування на коронавірус в Україні – понад 255 тестів на 100 000 населення.
Нагадаємо, раніше у Львові врятували породіллю, госпіталізовану з тотальним ураженням легень.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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