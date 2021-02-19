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Коронавірус у Києві: за добу виявили 544 нові випадки (графіка)

19 лютого, 12:06

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Всього за період пандемії подолали вірус у столиці 91 037 осіб

У Києві за минулу добу, 18 лютого, зафіксовано 544 нові випадки коронавірусу. Всього підтверджених випадків в столиці – 133 891.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в лівобережних районах столиці: Дарницькому (111), Дніпровському (82) і Деснянському (79).

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Захворіли:

  • 299 жінок віком від 18 до 90 років;
  • 218 чоловіків віком від 18 до 83 років;
  • 11 дівчаток віком від 6 до 17 років;
  • 16 хлопчиків віком від 5 місяців до 16 років.

За добу 7 летальних випадків від вірусу (всього 2564). 79 нових госпіталізованих пацієнтів.

Також за добу 897 пацієнтів подолали коронавірус (всього 91 037).

Раніше ми писали, що у хворих на COVID-19 дітей лікарі помітили мультисистемний запальний синдром. Захворювання зазвичай виникає через кілька тижнів після зараження.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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Віталій Кличко коронавірус захворюваність COVID-19

Джерело: Сьогодні

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