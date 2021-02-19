Коронавірус у Києві: за добу виявили 544 нові випадки (графіка)

У Києві за минулу добу, 18 лютого, зафіксовано 544 нові випадки коронавірусу. Всього підтверджених випадків в столиці – 133 891.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в лівобережних районах столиці: Дарницькому (111), Дніпровському (82) і Деснянському (79).
Захворіли:
- 299 жінок віком від 18 до 90 років;
- 218 чоловіків віком від 18 до 83 років;
- 11 дівчаток віком від 6 до 17 років;
- 16 хлопчиків віком від 5 місяців до 16 років.
За добу 7 летальних випадків від вірусу (всього 2564). 79 нових госпіталізованих пацієнтів.
Також за добу 897 пацієнтів подолали коронавірус (всього 91 037).
Раніше ми писали, що у хворих на COVID-19 дітей лікарі помітили мультисистемний запальний синдром. Захворювання зазвичай виникає через кілька тижнів після зараження.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк