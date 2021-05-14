Коронавірус в Києві. За добу виявили 681 новий випадок (карта)

У п'ятницю, 14 травня, у Києві зафіксували 681 новий випадок коронавірусу.
Про це написав мер Києва Віталій Кличко.
Захворіли:
- 402 жінки віком від 18 до 92 років;
- 260 чоловіків віком від 18 до 85 років;
- 8 дівчаток від 2 до 17 років та 11 хлопчиків від 1 до 17 років.
З них 88 хворих на коронавірус госпіталізували до столичних медзакладів, ще 144 – потрапили до лікарень з пневмоніями та підозрою на COVID-19.
За минулу добу 22 людини померли від коронавірусу, а загалом – 4905. 13 травня 848 осіб одужали від COVID-19, а за час пандемії – 130 961 людина.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (128), Шевченківському (115) та в Солом’янському (110).
Загалом у Києві вже 201 209 осіб захворіли на коронавірус.
Раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України має намір продовжити адаптивний карантин в Україні до серпня. Пом'якшення буде можливе тільки після того, як буде вакциновано більшість українців.