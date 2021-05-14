Коронавірус в Києві. За добу виявили 681 новий випадок (карта)

До столичних лікарень потрапили 88 хворих COVID-19, ще 144 особи госпіталізували з пневмоніями чи підозрою на коронавірус

У п'ятницю, 14 травня, у Києві зафіксували 681 новий випадок коронавірусу.

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Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

402 жінки віком від 18 до 92 років;

260 чоловіків віком від 18 до 85 років;

8 дівчаток від 2 до 17 років та 11 хлопчиків від 1 до 17 років.

З них 88 хворих на коронавірус госпіталізували до столичних медзакладів, ще 144 – потрапили до лікарень з пневмоніями та підозрою на COVID-19.

За минулу добу 22 людини померли від коронавірусу, а загалом – 4905. 13 травня 848 осіб одужали від COVID-19, а за час пандемії – 130 961 людина.

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (128), Шевченківському (115) та в Солом’янському (110).

Загалом у Києві вже 201 209 осіб захворіли на коронавірус.

Раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України має намір продовжити адаптивний карантин в Україні до серпня. Пом'якшення буде можливе тільки після того, як буде вакциновано більшість українців.