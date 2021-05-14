Русский
$ 27,63
33,37
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Коронавірус в Києві. За добу виявили 681 новий випадок (карта)

14 травня, 12:08

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

До столичних лікарень потрапили 88 хворих COVID-19, ще 144 особи госпіталізували з пневмоніями чи підозрою на коронавірус

У п'ятницю, 14 травня, у Києві зафіксували 681 новий випадок коронавірусу.

Реклама

Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

  • 402 жінки віком від 18 до 92 років;
  • 260 чоловіків віком від 18 до 85 років;
  • 8 дівчаток від 2 до 17 років та 11 хлопчиків від 1 до 17 років.

З них 88 хворих на коронавірус госпіталізували до столичних медзакладів, ще 144 – потрапили до лікарень з пневмоніями та підозрою на COVID-19.

За минулу добу 22 людини померли від коронавірусу, а загалом – 4905. 13 травня 848 осіб одужали від COVID-19, а за час пандемії – 130 961 людина.

Реклама

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (128), Шевченківському (115) та в Солом’янському (110).

В тренді
Масштабні обшуки у Києві: прокуратура повідомила про підозру 11 корупціонерам
В тренді
Аеропорт "Київ" закриють майже на рік: що сталося
В тренді
Тепер не тільки на "Пріусах": на вулиці Києва виїхав поліцейський велопатруль (фото)

Загалом у Києві вже 201 209 осіб захворіли на коронавірус.

Раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України має намір продовжити адаптивний карантин в Україні до серпня. Пом'якшення буде можливе тільки після того, як буде вакциновано більшість українців.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Чи можлива ще одна аварія?
У Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Чи можлива ще одна аварія?Інші новини
Над Києвом пролетіла низка супутників Ілона Маска (відео)
Над Києвом пролетіла низка супутників Ілона Маска (відео)Інші новини
"Почали творити якусь хр*нь": підлітки вибачилися за дебош у церкві (відео)Інші новини
Станцію
Станцію "Майдан Незалежності" закрили, а людей відігнали з площі. Що сталося (оновлено)Інші новини
Ветерани
Ветерани "Азову" обізвали Киву "ссиклом" через події під студією каналу "Україна 24"Україна
В Україні відзначають День перемоги над нацизмом – онлайн (фото, відео)
В Україні відзначають День перемоги над нацизмом – онлайн (фото, відео)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти