Коронавірус у Києві: за добу виявили 697 нових випадків

Станом на ранок 11 квітня у Києві ще 697 осіб захворіли COVID-19.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
Захворіли:
- 431 жінка віком від 18 до 92 років;
- 243 чоловіки віком від 18 до 94 років;
- 11 дівчаток від 1 до 17 років та 12 хлопчиків від 2 місяців до 14 років.
Госпіталізували 71 людину, яка хворіє коронавірусом. Ще 408 осіб потрапили до лікарні з підозрою на COVID-19.
За останню добу 236 осіб побороли коронавірус, а загалом одужали 11 068. 10 квітня 42 людини померли від коронавірусу, а загалом – 3890.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (207), Дніпровському (150) та в Голосіївському (93).
Загалом у Києві зафіксували вже 176 569 випадків захворювання.
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