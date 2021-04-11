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Коронавірус у Києві: за добу виявили 697 нових випадків

11 квітня, 10:22

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

За добу 42 летальних випадків від вірусу

Станом на ранок 11 квітня у Києві ще 697 осіб захворіли COVID-19.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

  • 431 жінка віком від 18 до 92 років;
  • 243 чоловіки віком від 18 до 94 років;
  • 11 дівчаток від 1 до 17 років та 12 хлопчиків від 2 місяців до 14 років.

Госпіталізували 71 людину, яка хворіє коронавірусом. Ще 408 осіб потрапили до лікарні з підозрою на COVID-19.

За останню добу 236 осіб побороли коронавірус, а загалом одужали 11 068. 10 квітня 42 людини померли від коронавірусу, а загалом – 3890.

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (207), Дніпровському (150) та в Голосіївському (93).

Загалом у Києві зафіксували вже 176 569 випадків захворювання.

Відзначимо, Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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