Коронавірус в Києві: за добу виявили 868 нових випадків (карта)

За минулу добу 21 летальний випадок від вірусу

У Києві виявили за минулу добу 868 нових випадків коронавіруса. Підтверджених випадків всього в столиці – 140 006.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Дарницькому – 183,

Оболонському – 130,

Деснянському – 116.

Захворіли:

464 жінки у віці від 18 до 89 років,

359 чоловіків у віці від 18 до 90 років,

26 дівчаток у віці від 3 до 17 років і 19 хлопчиків від 3 до 16 років.

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За минулу добу 21 летальний випадок від вірусу – всього 2 718. Також за добу 108 госпіталізованих пацієнтів.

310 чоловік подолали коронавірус – всього 95 695.

Раніше ми писали, що Степанов вакцинувалася індійським препаратом Covishield. 1 березня міністру зробили щеплення в Олександрівській лікарні Києва. Він закликав українців наслідувати його приклад.

Нагадаємо, що для популяризації вакцинації від коронавіруса Міністерство охорони здоров'я дозволило використовувати будь-які залишки вакцин для вакцинації громадських діячів.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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