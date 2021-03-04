Коронавірус в Києві: за добу виявили 868 нових випадків (карта)

У Києві виявили за минулу добу 868 нових випадків коронавіруса. Підтверджених випадків всього в столиці – 140 006.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому – 183,
- Оболонському – 130,
- Деснянському – 116.
Захворіли:
- 464 жінки у віці від 18 до 89 років,
- 359 чоловіків у віці від 18 до 90 років,
- 26 дівчаток у віці від 3 до 17 років і 19 хлопчиків від 3 до 16 років.
За минулу добу 21 летальний випадок від вірусу – всього 2 718. Також за добу 108 госпіталізованих пацієнтів.
310 чоловік подолали коронавірус – всього 95 695.
Раніше ми писали, що Степанов вакцинувалася індійським препаратом Covishield. 1 березня міністру зробили щеплення в Олександрівській лікарні Києва. Він закликав українців наслідувати його приклад.
Нагадаємо, що для популяризації вакцинації від коронавіруса Міністерство охорони здоров'я дозволило використовувати будь-які залишки вакцин для вакцинації громадських діячів.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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