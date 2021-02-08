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Коронавірус у Києві: за добу виявили 88 нових випадків (карта)

8 лютого, 10:48

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У столиці за минулу добу п'ять летальних випадків від вірусу

У Києві за минулу добу виявили 88 нових випадків інфікування коронавірусом. Підтверджених випадків у столиці всього за час пандемії – 130 324.

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Про це повідомляє мер Києва в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницькому – 54;
  • Солом'янському – 13.

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Захворіли:

  • 44 жінки віком від 18 до 80 років;
  • 42 чоловіки віком від 22 до 84 років;
  • 1 дівчинка віком 1 рік і 1 хлопчик 7 років.
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Так, в столиці за минулу добу п'ять летальних випадків від вірусу – всього 2447. 14 пацієнтів госпіталізували. 114 людей подолали коронавірус, а всього 79 624.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцини. Поставки почнуться вже в цьому місяці, що дозволить почати вакцинацію населення.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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Київ статистика карантин маска коронавірус

Джерело: Сьогодні

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