Коронавірус у Києві: за добу виявили 88 нових випадків (карта)

У Києві за минулу добу виявили 88 нових випадків інфікування коронавірусом. Підтверджених випадків у столиці всього за час пандемії – 130 324.
Про це повідомляє мер Києва в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому – 54;
- Солом'янському – 13.
Захворіли:
- 44 жінки віком від 18 до 80 років;
- 42 чоловіки віком від 22 до 84 років;
- 1 дівчинка віком 1 рік і 1 хлопчик 7 років.
Так, в столиці за минулу добу п'ять летальних випадків від вірусу – всього 2447. 14 пацієнтів госпіталізували. 114 людей подолали коронавірус, а всього 79 624.
Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцини. Поставки почнуться вже в цьому місяці, що дозволить почати вакцинацію населення.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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