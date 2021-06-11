Коронавірус в Києві. За добу виявили понад 200 нових випадків (карта)

У столиці 216 нових випадків COVID. Фото: forbes.com
У Києві за минулу добу виявили 217 нових випадків коронавірусу. Це на один випадок більше, ніж вчора. Померли двоє осіб.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.
"Минулої доби в місті виявили 217 інфікованих. Померли дві людини. Усього за період пандемії в столиці 5144 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 210 520", – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли:
- 122 жінки віком від 19 до 74 років;
- 79 чоловіків віком від 21 до 89 років;
- 12 дівчаток від восьми місяців до 15 років і чотири хлопчики від 12 до 15 років.
Захворіли в тому числі двоє медиків.
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За минулу добу до стаціонарів медустанов потрапили 27 хворих на COVID-19. А також госпіталізували 77 пацієнтів з підозрою на коронавірус і пневмоніями. Тобто всього в лікарні за добу потрапили 104 людини.
Одужали минулої доби 2037 киян. Всього коронавірус подолали 192 976 жителів столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому районі – 45,
- Дніпровському – 30,
- Шевченківському районі – 27.
"Заповненість ліжок у комунальних медзакладах столиці сьогодні – понад 6 відсотків. Із них з киснем заповнені – майже 10 відсотків ліжок. Загалом у стаціонарах сьогодні лікуються 319 хворих на коронавірус. 204 пацієнти – у важкому стані, кисневу підтримку отримує 297 людей, під апаратами ШВЛ – 9 хворих", – повідомив Віталій Кличко.
Раніше ми повідомляли, що Польща масово вакцинує українців на кордоні. Польська влада пропонує українцям, які в'їжджають, знижку на обов'язковий тест за безкоштовне проходження вакцинації від COVID-19.
Також нагадаємо, українцям видаватимуть свідоцтво про вакцинацію.
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