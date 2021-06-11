Коронавірус в Києві. За добу виявили понад 200 нових випадків (карта)

У столиці 216 нових випадків COVID. Фото: forbes.com

У Києві за минулу добу виявили 217 нових випадків коронавірусу. Це на один випадок більше, ніж вчора. Померли двоє осіб.

Реклама

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Минулої доби в місті виявили 217 інфікованих. Померли дві людини. Усього за період пандемії в столиці 5144 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 210 520", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли:

122 жінки віком від 19 до 74 років;

79 чоловіків віком від 21 до 89 років;

12 дівчаток від восьми місяців до 15 років і чотири хлопчики від 12 до 15 років.

Захворіли в тому числі двоє медиків.

Реклама

Читайте також: Європу може накрити більш заразний штам коронавірусу – ВООЗ

За минулу добу до стаціонарів медустанов потрапили 27 хворих на COVID-19. А також госпіталізували 77 пацієнтів з підозрою на коронавірус і пневмоніями. Тобто всього в лікарні за добу потрапили 104 людини.

Одужали минулої доби 2037 киян. Всього коронавірус подолали 192 976 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Дарницькому районі – 45,

Дніпровському – 30,

Шевченківському районі – 27.

Реклама

"Заповненість ліжок у комунальних медзакладах столиці сьогодні – понад 6 відсотків. Із них з киснем заповнені – майже 10 відсотків ліжок. Загалом у стаціонарах сьогодні лікуються 319 хворих на коронавірус. 204 пацієнти – у важкому стані, кисневу підтримку отримує 297 людей, під апаратами ШВЛ – 9 хворих", – повідомив Віталій Кличко.

Раніше ми повідомляли, що Польща масово вакцинує українців на кордоні. Польська влада пропонує українцям, які в'їжджають, знижку на обов'язковий тест за безкоштовне проходження вакцинації від COVID-19.

Також нагадаємо, українцям видаватимуть свідоцтво про вакцинацію.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус