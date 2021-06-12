Коронавірус в Києві. За добу виявили понад 200 нових випадків (карта)

Дівчина відпочиває в київському парку під час карантину / Фото: Getty Images
Станом на 12 червня у Києві зафіксували ще 215 нових випадків коронавірусу.
Про це написав мер Києва Віталій Кличко.
Захворіли:
- 131 жінка віком від 18 до 85 років;
- 73 чоловіки віком від 24 до 82 років;
- 5 дівчаток від 7 місяців до 14 років та 6 хлопчиків від 4 до 16 років.
З них 11 осіб госпіталізували до медзакладів столиці з коронавірусом, ще 22 особи госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
За минулу добу 3 особи померли від коронавірусу, а загалом – 5147. У столиці 1955 осіб одужали від коронавірусу, а загалом – 194 931.
Загалом за час пандемії у столиці вже 210 735 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (42), Дарницькому (35) та в Оболонському (34).
Раніше ми повідомляли, що вся Україна вже в "зеленій зоні". При цьому захворюваність продовжує спадати, а лікарні закривають ковідні відділення. Те ж саме відбувається в країнах Європи.
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