Коронавірус в Києві. За добу виявили понад 200 нових випадків (карта)

За добу 11 червня троє осіб померли від коронавірусу, а 1955 жителів столиці одужали і перемогли COVID-19

Дівчина відпочиває в київському парку під час карантину / Фото: Getty Images

Станом на 12 червня у Києві зафіксували ще 215 нових випадків коронавірусу.

Реклама

Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

131 жінка віком від 18 до 85 років;

73 чоловіки віком від 24 до 82 років;

5 дівчаток від 7 місяців до 14 років та 6 хлопчиків від 4 до 16 років.

З них 11 осіб госпіталізували до медзакладів столиці з коронавірусом, ще 22 особи госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

За минулу добу 3 особи померли від коронавірусу, а загалом – 5147. У столиці 1955 осіб одужали від коронавірусу, а загалом – 194 931.

Реклама

Загалом за час пандемії у столиці вже 210 735 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (42), Дарницькому (35) та в Оболонському (34).

Раніше ми повідомляли, що вся Україна вже в "зеленій зоні". При цьому захворюваність продовжує спадати, а лікарні закривають ковідні відділення. Те ж саме відбувається в країнах Європи.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус