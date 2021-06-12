Русский
$ 27,11
32,99
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Коронавірус в Києві. За добу виявили понад 200 нових випадків (карта)

12 червня 2021 11:43

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

За добу 11 червня троє осіб померли від коронавірусу, а 1955 жителів столиці одужали і перемогли COVID-19

Дівчина відпочиває в київському парку під час карантину

Дівчина відпочиває в київському парку під час карантину / Фото: Getty Images

Станом на 12 червня у Києві зафіксували ще 215 нових випадків коронавірусу.

Реклама

Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

  • 131 жінка віком від 18 до 85 років;
  • 73 чоловіки віком від 24 до 82 років;
  • 5 дівчаток від 7 місяців до 14 років та 6 хлопчиків від 4 до 16 років.

З них 11 осіб госпіталізували до медзакладів столиці з коронавірусом, ще 22 особи госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

За минулу добу 3 особи померли від коронавірусу, а загалом – 5147. У столиці 1955 осіб одужали від коронавірусу, а загалом – 194 931.

Реклама

Загалом за час пандемії у столиці вже 210 735 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Не пропусти!
Міс збірної Данії: подружка Вінда закликає садити дерева
Лайла Хасанович - дівчина Йонаса Вінда

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (42), Дарницькому (35) та в Оболонському (34).

Раніше ми повідомляли, що вся Україна вже в "зеленій зоні". При цьому захворюваність продовжує спадати, а лікарні закривають ковідні відділення. Те ж саме відбувається в країнах Європи.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Перевипустили sim-картку та набрали кредитів. Набирає популярності новий вид шахрайства
Перевипустили sim-картку та набрали кредитів. Набирає популярності новий вид шахрайстваЕкономіка
"Мені нема чого жити": київську блогершу заблокували в Instagram після погрому в готелі (відео)Інші новини
У Чорнобилі сфотографували табун коней Пржевальського з лошатами (фото)
У Чорнобилі сфотографували табун коней Пржевальського з лошатами (фото)Інші новини
Непомітні жителі: які бактерії живуть в київському метро (фото)
Непомітні жителі: які бактерії живуть в київському метро (фото)Інші новини
"Всім пока, ми в Росію". Скандальна блогер з Києва заявила, що залишає країну (відео)Інші новини
У Києві пройшли обшуки в
У Києві пройшли обшуки в "ГІОЦ": в КП впевнені, що процедура порушена (оновлено)Інші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти