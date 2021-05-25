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Коронавірус в Києві. За добу виявили понад 400 нових випадків (карта)

25 травня, 13:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Цього разу найбільше нових випадків коронавірусу за добу було в Солом'янському районі

Коронавірус в Києві за добу. Фото: 1obl

Коронавірус в Києві за добу. Фото: 1obl

У Києві виявили за минулу добу 402 нових випадки коронавірусу. Це на 277 осіб більше, ніж вчора. Померли 12 осіб.

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Про це мер Києва Віталій Кличко повідомляє в Facebook.

"402 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 12 осіб. Всього за період пандемії в місті 5035 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання сьогодні – 204 678", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли:

  • 228 жінок віком від 20 до 86 років,
  • 157 чоловіків віком від 32 до 82 років,
  • 7 дівчаток від 2 до 17 років і 10 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Солом'янському районі – 103,
  • Святошинському – 88,
  • Голосіївському районі – 49.
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До лікарень столиці госпіталізували 63 хворих на COVID-19, а також 103 пацієнтів з підозрою на коронавірус і пневмоніями.

Одужали минулу добу 3264 особи. Загалом коронавірус подолали 150 195 жителів столиці.

Раніше ми повідомляли, що Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів. Віцепрем'єр Стефанишина повідомила, що Україна розробляла паспорта вакцинації у співпраці з Єврокомісією.

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Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко дав гучну обіцянку до кінця літа повністю вакцинувати 5 млн українців.

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