Коронавірус в Києві. За добу виявили понад 400 нових випадків (карта)

Коронавірус в Києві за добу. Фото: 1obl
У Києві виявили за минулу добу 402 нових випадки коронавірусу. Це на 277 осіб більше, ніж вчора. Померли 12 осіб.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомляє в Facebook.
"402 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 12 осіб. Всього за період пандемії в місті 5035 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання сьогодні – 204 678", – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли:
- 228 жінок віком від 20 до 86 років,
- 157 чоловіків віком від 32 до 82 років,
- 7 дівчаток від 2 до 17 років і 10 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Солом'янському районі – 103,
- Святошинському – 88,
- Голосіївському районі – 49.
До лікарень столиці госпіталізували 63 хворих на COVID-19, а також 103 пацієнтів з підозрою на коронавірус і пневмоніями.
Одужали минулу добу 3264 особи. Загалом коронавірус подолали 150 195 жителів столиці.
Раніше ми повідомляли, що Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів. Віцепрем'єр Стефанишина повідомила, що Україна розробляла паспорта вакцинації у співпраці з Єврокомісією.
Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко дав гучну обіцянку до кінця літа повністю вакцинувати 5 млн українців.