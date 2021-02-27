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Коронавірус в Києві: за добу виявили більше 500 нових випадків (карта)

27 лютого, 12:11

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

111 осіб госпіталізували

Станом на ранок, 27 лютого, в Україні зафіксували 580 нових випадків коронавірусу.

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Про це повідомив в Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

  • 312 жінок віком від 18 до 91 року
  • 236 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв
  • 15 дівчаток віком від 2 до 17 років та 17 хлопчиків від 5 до 17 років.

До медзакладів столиці госпіталізували 111 осіб, решта – на самоізоляції.

За минулу добу у столиці 8 осіб померли від коронавірусу, а за час пандемії – 2643.

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Одужали від коронавірусу, 26 лютого, 369 жителів столиці, а загалом у Києві 93 771 осіб перемогли коронавірус.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (138), Дніпровському (117) та Святошинському (74) районах.

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За час пандемії в Києві зафіксували 137 656 випадків коронавірусу.

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Раніше ми повідомляли, що лікарі в Україні відмовляються вакцинуватися від COVID-19 – медики пояснили, чому.

Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов анонсував нові постачання вакцини від COVID-19 в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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