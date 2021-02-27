Коронавірус в Києві: за добу виявили більше 500 нових випадків (карта)

Станом на ранок, 27 лютого, в Україні зафіксували 580 нових випадків коронавірусу.
Про це повідомив в Telegram мер Києва Віталій Кличко.
Захворіли:
- 312 жінок віком від 18 до 91 року
- 236 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв
- 15 дівчаток віком від 2 до 17 років та 17 хлопчиків від 5 до 17 років.
До медзакладів столиці госпіталізували 111 осіб, решта – на самоізоляції.
За минулу добу у столиці 8 осіб померли від коронавірусу, а за час пандемії – 2643.
Одужали від коронавірусу, 26 лютого, 369 жителів столиці, а загалом у Києві 93 771 осіб перемогли коронавірус.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (138), Дніпровському (117) та Святошинському (74) районах.
За час пандемії в Києві зафіксували 137 656 випадків коронавірусу.
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