Коронавірус в Києві: за добу виявили понад 600 нових випадків (карта)

У Києві за минулу добу виявили 644 нових випадки коронавірусу. Підтверджених випадків у столиці – всього 143 161.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дніпровському – 116,
- Оболонському – 85,
- Дарницькому – 79.
Захворіли:
- 330 жінок віком від 18 до 90 років,
- 265 чоловіків віком від 18 до 94 років,
- 21 дівчинка від 1 до 17 років і 28 хлопчиків від 1 до 17 років
За минулу добу було 17 летальних випадків від вірусу, а всього в столиці 2809.
60 пацієнтів госпіталізували за добу. 356 подолали коронавірус – всього 96 686.
Раніше в ВООЗ заявили, що завдяки заходам проти COVID-19 в світі різко знизилася захворюваність на грип.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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