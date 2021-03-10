Коронавірус в Києві: за добу виявили понад 600 нових випадків (карта)

У Києві за минулу добу виявили 644 нових випадки коронавірусу. Підтверджених випадків у столиці – всього 143 161.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Дніпровському – 116,

Оболонському – 85,

Дарницькому – 79.

Захворіли:

330 жінок віком від 18 до 90 років,

265 чоловіків віком від 18 до 94 років,

21 дівчинка від 1 до 17 років і 28 хлопчиків від 1 до 17 років

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За минулу добу було 17 летальних випадків від вірусу, а всього в столиці 2809.

60 пацієнтів госпіталізували за добу. 356 подолали коронавірус – всього 96 686.

Раніше в ВООЗ заявили, що завдяки заходам проти COVID-19 в світі різко знизилася захворюваність на грип.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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