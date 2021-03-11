Коронавірус в Києві: за добу виявили більше 800 нових випадків (карта)

У Києві за минулу добу виявили 853 нових випадків коронавіруса. Всього підтверджених випадків в столиці – 144 014.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Деснянському – 132,

Дніпровському – 128,

Дарницькому – 126.

Захворіли:

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457 жінок у віці від 19 до 87 років,

347 чоловіків у віці від 18 до 88 років,

23 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 26 хлопчиків від 1 до 17 років.

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Так, за добу 25 летальних випадків від вірусу, а всього – 2834. 129 пацієнтів госпіталізували.

534 людини подолали коронавірус – всього 97 220.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців здавати тести на COVID-19 навіть у разі, якщо є симптоми звичайних респіраторних захворювань.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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