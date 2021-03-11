Коронавірус в Києві: за добу виявили більше 800 нових випадків (карта)

У Києві за минулу добу виявили 853 нових випадків коронавіруса. Всього підтверджених випадків в столиці – 144 014.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Деснянському – 132,
- Дніпровському – 128,
- Дарницькому – 126.
Захворіли:
- 457 жінок у віці від 19 до 87 років,
- 347 чоловіків у віці від 18 до 88 років,
- 23 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 26 хлопчиків від 1 до 17 років.
Так, за добу 25 летальних випадків від вірусу, а всього – 2834. 129 пацієнтів госпіталізували.
534 людини подолали коронавірус – всього 97 220.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців здавати тести на COVID-19 навіть у разі, якщо є симптоми звичайних респіраторних захворювань.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк