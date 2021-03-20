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Коронавірус у Києві: за добу виявили понад тисячу нових випадків (карта)

20 березня, 11:16

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

19 осіб померли від COVID-19

Станом на ранок суботи у Києві, де з 20 березня 2021 року ввели локдаун, виявили ще 1070 випадків коронавірусу.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Захворіли:

  • 608 жінок віком від 18 до 92 років
  • 400 чоловіків віком від 19 до 90 років
  • 41 дівчинка від 3 днів до 17 років та 21 хлопчик від 2 до 17 років

126 осіб госпіталізували, решта перебуває на самоізоляції.

За минулу добу від коронавірусу померли 19 жителів Києва, а загалом – 3034.

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541 особа подолала коронавірус та одужала 19 березня, а загалом у столиці вже 101 345 осіб перемогли хворобу.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (191), Дарницькому (177) та в Оболонському (143).

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Загалом на COVID-19 захворіли 152 203 жителя Києва.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, в Україні понад тисяча осіб повторно захворіла на COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Київ коронавірус COVID-19
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