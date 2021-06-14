Коронавірус в Києві. За добу виявили майже 100 нових випадків, 4 людини померли (карта)

У столиці майже 100 осіб захворіли за добу коронавірусів. Фото: Укрінформ

У Києві за минулу добу виявили 89 нових випадків коронавіруса. Це на 25 випадків менше, ніж вчора. Померли 4 людини.

Реклама

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

"89 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 4 людини. Всього за період пандемії в місті 5156 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 210 938", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли:

51 жінка у віці від 18 до 80 років,

37 чоловіків у віці від 18 до 95 років і 1 дівчина 17 років.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському та Святошинському районах – по 15, у Дарницькому та Шевченківському – по 11 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

Реклама

У лікарні столиці госпіталізували 10 хворих коронавірусом, а також 29 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали минулу добу 1 785 чоловік. Загалом коронавірус подолали 196 874 жителя столиці.

Нагадаємо, в Україні більше жодна область не входить в червону, помаранчеву або жовту зони. Країна перейшла на мінімальні карантинні обмеження, які запровадив уряд.

Крім того, 8 липня в Україні доставили нову партію вакцини від коронавируса Pfizer – препарату Comirnaty. В рамках програми COVAX отримали 117 тис. доз.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус