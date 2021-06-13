Коронавірус у Києві. За добу виявили менше 100 нових випадків (карта)

Як правильно носити маску в спеку / Фото: Reuters
Станом на ранок, 13 червня, у Києві виявили 114 нових випадків коронавірусу.
Про це написав мер Києва Віталій Кличко.
Захворіли:
- 67 жінок віком від 19 до 79 років;
- 43 чоловіки віком від 22 до 94 років;
- 4 хлопчики від 6 до 15 років.
З них 8 людей госпіталізували до медзакладів столиці, а ще 41 людина потрапила до лікарні з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
За минулу добу п'ять людей померли від коронавірусу, а загалом зафіксували вже 5152 смерті. Одужали та перемогли хворобу 12 червня 158 людей, а загалом 195 089.
За час пандемії коронавірусом захворіли 210 849 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (23), Дніпровському та Дарницькому (по 14), в Солом’янському (13).
Раніше ми повідомляли, що голова МОЗ Віктор Ляшко хоче продовжити карантин в Україні на все літо. За словами міністра, коронавірус у країні ще не подолали, тому відповідна пропозиція надійде уряду.
Також нагадаємо, вся Україна стала "зеленою". МОЗ оновив зони карантину.
Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу: