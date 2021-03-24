Коронавірус в Києві: за добу виявили менш 1300 нових випадків (карта)

За минулу добу в столиці коронавірус виявили у 1300 киян. Померли 49 чоловік.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.
"Ситуація із захворюваністю залишається складною. Кількість хворих на коронавірус у Києві, на жаль, продовжує збільшуватися. 1300 інфікованих виявили в місті минулої доби. Збільшується і кількість летальних випадків від вірусу", – повідомив Віталій Кличко.
Всього за період пандемії в столиці 3163 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 155 336.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому районі – 235,
- Деснянському та Оболонському – по 187,
- Дніпровському районі – 184.
Серед захворілих:
- 731 жінка у віці від 18 до 92 років,
- 482 чоловіки у віці від 18 до 99 років,
- 45 хлопчиків до 17 років,
- 42 дівчинки до 17 років.
Захворіли, зокрема, 32 медики.
У лікарні столиці за минулу добу госпіталізували 137 пацієнтів. А також – 390 хворих – з підозрою на коронавірус.
Одужали за добу в Києві 333 людини. Всього коронавірус подолали 103 122 жителі столиці.
Раніше ми писали, що вакцину проти COVID-19 в Україні отримали 15 097 чоловік тільки за вчорашню добу, 23 березня. Це на 4193 щеплення більше, ніж зробили за попередню добу. Всього з початку кампанії вакцинації щеплено 137 026 чоловік.
Нагадаємо, в Україні стартував другий етап вакцинації – щеплення пропонують людям старше 80 років, а також працівникам соціальної сфери та громадського здоров'я. Ось тільки не всі хочуть робити укол. Сайт "Сьогодні" розбирався, чому люди похилого віку не хочуть вакцинуватися від COVID.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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