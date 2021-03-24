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Коронавірус в Києві: за добу виявили менш 1300 нових випадків (карта)

24 березня, 12:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У лікарні госпіталізували 137 чоловік

За минулу добу в столиці коронавірус виявили у 1300 киян. Померли 49 чоловік.

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Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Ситуація із захворюваністю залишається складною. Кількість хворих на коронавірус у Києві, на жаль, продовжує збільшуватися. 1300 інфікованих виявили в місті минулої доби. Збільшується і кількість летальних випадків від вірусу", – повідомив Віталій Кличко.

Всього за період пандемії в столиці 3163 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 155 336.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницькому районі – 235,
  • Деснянському та Оболонському – по 187,
  • Дніпровському районі – 184.
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Серед захворілих:

  • 731 жінка у віці від 18 до 92 років,
  • 482 чоловіки у віці від 18 до 99 років,
  • 45 хлопчиків до 17 років,
  • 42 дівчинки до 17 років.

Захворіли, зокрема, 32 медики.

У лікарні столиці за минулу добу госпіталізували 137 пацієнтів. А також – 390 хворих – з підозрою на коронавірус.

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Одужали за добу в Києві 333 людини. Всього коронавірус подолали 103 122 жителі столиці.

Раніше ми писали, що вакцину проти COVID-19 в Україні отримали 15 097 чоловік тільки за вчорашню добу, 23 березня. Це на 4193 щеплення більше, ніж зробили за попередню добу. Всього з початку кампанії вакцинації щеплено 137 026 чоловік.

Нагадаємо, в Україні стартував другий етап вакцинації – щеплення пропонують людям старше 80 років, а також працівникам соціальної сфери та громадського здоров'я. Ось тільки не всі хочуть робити укол. Сайт "Сьогодні" розбирався, чому люди похилого віку не хочуть вакцинуватися від COVID.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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Київ статистика вірус карантин Віталій Кличко коронавірус брифінг

Джерело: Сьогодні

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