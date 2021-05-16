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Коронавірус у Києві. За добу виявили менше 200 нових випадків

16 травня, 10:45

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

До столичних лікарень потрапили 35 хворих на COVID-19, ще 114 осіб госпіталізували з пневмоніями чи підозрою на коронавірус

Станом на ранок 16 травня у Києві зафіксували ще 137 нових випадків коронавірусу.

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Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

  • 73 жінки віком від 19 до 88 років;
  • 55 чоловіків віком від 23 до 97 років;
  • 4 дівчинки від 11 до 16 років та 5 хлопчиків від 1 до 15 років.

З них 35 осіб госпіталізували до медзакладів столиці з коронавірусом, а ще 114 жителів Києва потрапили до лікарень з підозрою на COVID-19.

За минулу добу 21 людина померла від коронавірусу, а загалом – 4940. Одужали у столиці 369 осіб, а за весь час пандемії – 132 332.

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (27), Дарницькому (25) та в Святошинському (21).

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Загалом у столиці зафіксували вже 201 890 випадків коронавірусу.

Раніше ми повідомляли, що в Україні за останню добу, 15 травня, виявили 3620 нових випадків коронавірусу.Це на 3176 випадків менше, ніж днем раніше.

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