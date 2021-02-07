Коронавірус у Києві: за добу виявили меньше 200 нових випадків (карта)

Станом на ранок 7 лютого в Києві ще 197 осіб захворіли на COVID-19.

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Про це написав у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

112 жінок віком від 19 до 88 років;

71 чоловік віком від 20 до 90 рокiв;

5 дівчаток від 3 до 17 років та 9 хлопчиків від 2 до 17 років.

У медустанови Києва госпіталізували 36 осіб, решта знаходяться на самоізоляції.

За минулу добу 16 жителів Києва померли від коронавірусу, а загалом їх вже – 2442. Одужали 6 лютого 369 киян, а за час пандемії – 79 510.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (55), Деснянському (40) та Солом’янському (33) районах.

Загальна кількість тих, хто захворів на COVID-19, становить 130 236.

/ Фото: Telegram Кличко

Раніше ми повідомляли, яким буде карантин в Україні. На сьогодні у країні немає жодного регіону, який би опинився в "червоній зоні".

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Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжить карантин до 30 квітня, проте обмеження послаблять.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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