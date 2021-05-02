Коронавірус у Києві: за добу виявили менше 200 нових випадків (карта)

1 травня лише одна людина одужала від коронавірусу, а загалом вже 124 435 жителів столиці подолали хворобу

Станом на ранок 2 травня у Києві виявили ще 177 нових випадків коронавірусу.

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Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

100 жінок віком від 20 до 90 років

68 чоловіків віком від 19 до 93 років

7 дівчаток від 1 до 16 років та 2 хлопчики від 1 до 7 років

З них 34 людини госпіталізували до медзакладів столиці, ще 151 людина потрапила до лікарні з підозрою на COVID-19.

У столиці 17 осіб померли від коронавірусу за добу, а за час пандемії коронавірус вбив 4643 людини. А одужала та перемогла COVID-19 1 травня лише одна людина, а загалом – 124 435.

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (36), Дніпровському (25) та в Дарницькому (22).

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Станом на 2 травня у Києві зафіксували уже 196 346 випадків коронавірусу.

Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили понад п'ять тисяч нових випадків COVID-19.

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Також нагадаємо, Україна отримає ще 10 млн доз вакцини Pfizer.

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