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Коронавірус в Києві: за добу виявили майже 100 нових випадків, 12 летальних (карта)

11 травня, 12:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Найбільше хворих за останню добу виявили у Святошинському районі

У Києві за минулу добу 98 нових випадків коронавірусу. Це всього лише на три випадки менше, ніж добою раніше. А всього підтверджених випадків у столиці 199 175.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Святошинському – 25,
  • Шевченківському – 16,
  • Солом'янському – 15.

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Захворіли:

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  • 51 жінка віком від 19 до 91 року,
  • 45 чоловіків віком від 19 до 83 років,
  • 1 дівчинка віком 5 років і 1 хлопчик віком 3 роки.

За добу було 12 летальних випадків від вірусу – всього 4838. 20 госпіталізованих хворих з коронавірусом. 143 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Також за добу 51 особа подолала коронавірус – всього 128 208.

Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатував, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії. За його словами, піковий період поширення COVID-19 припав на березень – "вірус розвивався шаленими темпами, галопом підкошуючи цілі міста".

Також нагадаємо, в Україні практично зупинилася вакцинація від коронавірусу.

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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