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Коронавірус у Києві. За добу виявили майже 500 нових випадків, 11 летальних

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
20 грудня, 09:16
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За весь час пандемії у столиці померло 8019 людей
У столиці продовжують фіксувати нові випадки коронавірусу
У столиці продовжують фіксувати нові випадки коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 19 грудня у Києві зафіксовано 497 нових випадків COVID-19. А всього в Україні за добу – 2536, з них – захворіло дітей – 250, медпрацівників – 26.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

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За весь час пандемії у столиці померло 8019 людей. Летальних випадків на добу – 11.

Крім цього, 683 чоловік одужали за добу, а всього – 299 228.

Кількість заражених у регіонах за добу:

  • м. Київ – 497;
  • Вінницька область – 69;
  • Волинська область – 170;
  • Дніпропетровська область – 50;
  • Донецька область – 121;
  • Житомирська область – 123;
  • Закарпатська область – 65;
  • Запорізька область – 110;
  • Івано-Франківська область – 101;
  • Київська область – 121;
  • Кіровоградська область – 74;
  • Луганська область – 6;
  • Львівська область – 124;
  • Миколаївська область – 89;
  • Одеська область – 63;
  • Полтавська область – 56;
  • Рівненська область – 51;
  • Сумська область – 47;
  • Тернопільська область – 98;
  • Харківська область – 133;
  • Херсонська область – 0;
  • Хмельницька область – 77;
  • Черкаська область – 132;
  • Чернівецька область – 78;
  • Чернігівська область – 81.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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