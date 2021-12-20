Коронавірус у Києві. За добу виявили майже 500 нових випадків, 11 летальних

За весь час пандемії у столиці померло 8019 людей

У столиці продовжують фіксувати нові випадки коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 19 грудня у Києві зафіксовано 497 нових випадків COVID-19. А всього в Україні за добу – 2536, з них – захворіло дітей – 250, медпрацівників – 26.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

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За весь час пандемії у столиці померло 8019 людей. Летальних випадків на добу – 11.

Крім цього, 683 чоловік одужали за добу, а всього – 299 228.

Кількість заражених у регіонах за добу:

м. Київ – 497;

Вінницька область – 69;

Волинська область – 170;

Дніпропетровська область – 50;

Донецька область – 121;

Житомирська область – 123;

Закарпатська область – 65;

Запорізька область – 110;

Івано-Франківська область – 101;

Київська область – 121;

Кіровоградська область – 74;

Луганська область – 6;

Львівська область – 124;

Миколаївська область – 89;

Одеська область – 63;

Полтавська область – 56;

Рівненська область – 51;

Сумська область – 47;

Тернопільська область – 98;

Харківська область – 133;

Херсонська область – 0;

Хмельницька область – 77;

Черкаська область – 132;

Чернівецька область – 78;

Чернігівська область – 81.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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