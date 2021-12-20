Коронавірус у Києві. За добу виявили майже 500 нових випадків, 11 летальних

За добу 19 грудня у Києві зафіксовано 497 нових випадків COVID-19. А всього в Україні за добу – 2536, з них – захворіло дітей – 250, медпрацівників – 26.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За весь час пандемії у столиці померло 8019 людей. Летальних випадків на добу – 11.
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Крім цього, 683 чоловік одужали за добу, а всього – 299 228.
Кількість заражених у регіонах за добу:
- м. Київ – 497;
- Вінницька область – 69;
- Волинська область – 170;
- Дніпропетровська область – 50;
- Донецька область – 121;
- Житомирська область – 123;
- Закарпатська область – 65;
- Запорізька область – 110;
- Івано-Франківська область – 101;
- Київська область – 121;
- Кіровоградська область – 74;
- Луганська область – 6;
- Львівська область – 124;
- Миколаївська область – 89;
- Одеська область – 63;
- Полтавська область – 56;
- Рівненська область – 51;
- Сумська область – 47;
- Тернопільська область – 98;
- Харківська область – 133;
- Херсонська область – 0;
- Хмельницька область – 77;
- Черкаська область – 132;
- Чернівецька область – 78;
- Чернігівська область – 81.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
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