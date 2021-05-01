Коронавірус в Києві: за добу майже 700 нових випадків, 35 померлих (карта)

У Києві за минулу добу 671 нових випадків захворювання коронавірусом. А всього підтверджених випадків – 196 169.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому – 201,
- Святошинському – 88,
- Деснянському – 80.
Захворіли:
- 375 жінок у віці від 18 до 95 років,
- 279 чоловіків у віці від 18 до 94 років,
- 6 дівчаток від 4 до 17 років і 11 хлопчиків від 1 до 14 років.
За добу 35 летальних випадків від вірусу, а всього – 4626.
Крім того, за добу 69 ковід-хворих госпіталізували. Також 210 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
457 подолали коронавірус – всього 124 434.
Раніше ми писали, що в Україні виявили майже 9 тисяч нових випадків COVID-19.
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